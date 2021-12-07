«Комсомолка» подвела итоги конкурса, посвященному Дню матери

На протяжении месяца наши участники - дети со всего Пермского края - присылали нам в редакцию поздравлений для своих любимых мам Фото: архив "КП"

Дорогие читатели, вот и настало время подводить итоги нашего замечательного конкурса, который был посвящен самому главному человеку в нашей жизни - маме. На протяжении месяца наши участники - дети со всего Пермского края - присылали нам в редакцию поздравлений для своих любимых мам. Ребята мастерили открытки, цветы и рисунки из бумаги и пластилина, картины из гальки и дерева, а кто-то записал для своей мамы видеопоздравление и испек своими руками торт. Перед нашими читателями стоял нелегкий выбор, тем не менее работы троих участников собрали большее количество голосов.

Итак, первое место наши читатели отдали юной жительнице Перми Виктории Шильниковой.

Работа Виктории Шильниковой

Для своей мамы она нарисовала рисунок с названием "Птичка поет песенку для мамы".

Работа Анны Перкатой

Второе место заняла Анна Перкатая, которая сделала двух милых совят.

Работа Ксении Баландиной

И третье место у Ксении Баландиной, нарисовавшей маму-кошку.

Наши победители получат призы и подарки от «Комсомолки» и партнера нашего конкурса - компании «Свеза». Мы еще раз благодарим всех участников, а тех, кто не удостоился наград, мы просим не расстраиваться и продолжать дальше участвовать в наших конкурсах, к тому же в самом разгаре у нас проходит очередной конкурс «Онлайн-тренировка». За участие в котором призы получат все конкурсанты.