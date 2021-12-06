Банк «Открытие» представил обновленный офис в центре Перми

Обновленный офис открылся в центре Перми

Центральный офис банка, расположенный в Перми на улице Попова, 21, вновь открыл свои двери для посетителей после масштабной реконструкции. Помещение преобразилось, соответствуя новым трендам. Оно стало более просторным, светлым, в формате опенспейс. Теперь, когда большинство банковских операций проходит в виртуальном режиме, стало не нужно большое количество касс, зато появились переговорные зоны.

- В 90-х годах это было шикарное помещение, но за 30 лет, конечно, оно устарело, потому что услуги банка изменились, и наше стремление искать и создавать все новое и современное отразилось в преображении офиса «Центральный», - рассказала на торжественной церемонии обновленного офиса управляющий банком «Открытие» в Пермском крае Валентина Жильцова.

Ленточку перерезали управляющий банком «Открытие» в Пермском крае Валентина Жильцова и директор офиса Ирина Кобелева.

На церемонии давние клиенты банка отмечали, что одно из самых ценных качеств «Открытия» – это живое общение.

- Банк «Открытие» – это не просто банк, - считает финансовый директор компании VERRA Евгений Ощепков. – Он становится площадкой, на которой мы можем общаться, вести конструктивную дискуссию и обмениваться опытом.

Высоко оценил деятельность банка Управляющий отделения по Пермскому краю Уральского главного управления Центрального банка РФ Алексей Моночков. Поблагодарил за партнерские отношения генеральный директор компании «Кама картон» Владимир Дружков.

- Банк стал для клиентов не просто обслуживающим персоналом, а партнером, - объяснила Валентина Жильцова. – Поэтому мы организовали несколько переговорных пространств, где могут проходить встречи клиентов с менеджерами. Нам удалось после глобальной реконструкции офиса собрать здесь все подразделения банка. Раньше они находились в разных местах, а сейчас расположены в одном здании, включая весь руководящий состав, что значительно сокращает время клиентов при решении вопросов, требующих согласования.

Сразу у входа посетителей встречают банкоматы, которые работают круглосуточно. На первом этаже банковского офиса расположилась зона обслуживания физических и юридических лиц, переговорные для клиентов, две зоны для обслуживания клиентов сегмента Премиум и кассовая зона. На втором этаже – администрация, центр ипотечного кредитования, отделы по работе с крупным инвестиционным, малым и средним бизнесом. Также отдельный вход появился у Private Banking.

Есть в новом офисе и детский игровой уголок. Клиенты могут приходить в банк с детьми и не волноваться, что малыши не дадут обсудить деловые вопросы. Игровая площадка с успехом занимает внимание детей.

Все посетители банка смогут, находясь в офисе, зарядить свои мобильные телефоны, воспользоваться бесплатным WI-FI. У нового офиса удобный график работы, он работает до 20 часов, и частные клиенты могут посетить его в субботу.

- Теперь у нас просторно, экологично, а уюта добавляют живые растения и современная мягкая мебель, - отметила Валентина Жильцова.