Пермь отметит 300 лет, а Гайва - 400

Гайва накануне 400-летнего юбилея. Фото с выставки «Гайва в старых фотографиях». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Впервые поселение в районе устья речки Гайвы упоминается в собственных грамотах Строгановых в XVI веке, - рассказали в Пермском краеведческом музее. - В Царских переписных книгах Михаила Кайсарова Усть-Гайвинское поселение упомянуто в 1623 году. Деревушку Гайву можно обнаружить также в самом первом печатном географическом «Атласе Всероссийской Империи» 1722-1737 годов, на карте «Великой Перми часть» и во всех последующих атласах и картах Пермской губернии различного назначения.

В преддверии 400-летия поселка Гайва, которое будет отмечаться в 2023 году, в Историческом парке «Россия - моя история» открылась выставка «Гайва в старых фотографиях» (0+). Ее автор Алла Мингазова.

Строительство котлована в 1930-е годы. Фото с выставки «Гайва в старых фотографиях». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Основная часть экспозиции знакомит с развитием деревни Гайвы в XX веке: с первых десятилетий до начала 1960-х годов. На выставке также представлены карты XVI - XX веков, фотографии из семейных архивов гайвинцев и архива Камской ГЭС.

В 1932 году было принято решение о строительстве Камской ГЭС. Первый, довоенный этап строительства начался с возведения временного жилья для строителей будущей гидроэлектростанции. Деревушка Усть-Гайва постепенно поднималась на высокий правый берег Камы и превращалась в большой поселок.

До войны управление строительства находилось на левом берегу Камы. Но главная стройплощадка располагалось на правом, в Усть-Гайве. Строительство Нового городка на Гайве и поселка в Левшино - часть общего плана строительства гидроэлектростанции. По проекту предполагалось преобразовать Гайву в город-спутник Перми.

Башня управления шлюзами. Фото с выставки «Гайва в старых фотографиях». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Строительство Камской ГЭС называли вторым Днепростроем. В официальной переписке руководство ГЭС писало слово «Стройка» с большой буквы. Но в 1937 году стройку законсервировали - проект ГЭС необходимо было перерабатывать под местные условия. Возобновили строительство только в 1944-м. В 1954 году было заполнено водой Камское море. И к концу года электростанция дала первый ток.

Парк Чехова создавался руками самих гидростроителей. Фото с выставки «Гайва в старых фотографиях». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До войны на Гайве было около 50 домов. В марте 1947 года Совет министров РСФСР выдал распоряжение о строительстве поселка гидростроителей на 30 тысяч жителей под названием «Над Гайвой». Первые дома были деревянные. Но в 1949 году был запущен шлакоблочный завод, началось строительство двухэтажных каменных домов. В 1953 году новоселье справили жители 12 многоквартирных домов.

- Эту дату и можно считать рождением Гайвы как благоустроенного поселка, - писал краевед Виктор Семянников.

Выставка «Гайва в старых фотографиях» будет работать по 16 января 2022 года.