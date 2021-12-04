Прикажите сердцу не болеть

Во время диспансеризации врачи проводят ЭКГ Фото: Евгения ГУСЕВА

Говорят, «сердцу не прикажешь». И касается это не только любви, но, к сожалению, и здоровья. Болезни сердца занимают лидирующее положение среди причин смертности и в России в целом, и в Пермском крае.

Нельзя приказать сердцу не болеть, но вот сделать все возможное, чтобы оно не болело, необходимо каждому пермяку. Для этого стоит регулярно проходить обследования, чтобы выявить заболевание на ранней стадии.

Особенно это важно для людей, относящихся к группе риска. Среди факторов, негативно влияющих на состояние сердечнососудистой системы, гиподинамия, курение, недостаточное потребление овощей и фруктов, избыточная масса тела, артериальная гипертензия, высокий уровень холестерина, стрессы, сахарный диабет.

Если курение или избыточная масса тела определяются и без обследований, то выявить гипертензию или высокий уровень холестерина можно только при обращении к врачу. А ведь повышенное артериальное давление – один из главных факторов риска развития инфарктов и инсультов.

Поэтому очень важно вовремя пройти диспансеризацию, которая способна выявить факторы риска или уже само заболевание. В прошлом году в результате диспансеризации взрослого населения у жителей Прикамья обнаружено 3 602 случая заболеваний системы кровообращения.

Как напомнили в территориальном фонде ОМС по Пермскому краю, люди в возрасте 40 лет и старше проходят диспансеризацию каждый год. А те, кому от 18 до 39 лет, – один раз в три года.

Обследование включает в себя: сдачу крови на глюкозу и холестерин, на ПСА, общий анализ крови, электрокардиографию, флюорографию, для женщин - осмотр гинеколога, терапевта. При необходимости пациенты направляются на дополнительную диагностику или консультации к специалистам.

До конца 2021 года диспансеризацию могут пермяки, родившиеся в 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003 годах, а также все жители старше 40 лет. В будущем году в поликлиниках ждут людей 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004 годов рождения и всех старше 40 лет.