Как получить полис ОМС для новорожденного ребенка

С этим документом вы сможете прикрепиться к поликлинике по месту жительства и обратиться в больницу.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Полис обязательного медицинского страхования дает право получать бесплатную медицинскую помощь на территории Российского Федерации. С этим документом вы сможете прикрепиться к поликлинике по месту жительства и обратиться в больницу.
Детям, как и взрослым, также нужен полис ОМС. Специалисты ТФОМС Пермского края объяснили, как оформить документ ребенку и ответили на частые вопросы пермяков.
Когда нужно оформлять полис ребенку?
Документ оформляют родители или законные представители ребенка в первый месяц после его рождения , а точнее в течение 30 дней после государственной регистрации рождения.
Со дня рождения до дня регистрации дети обслуживаются в медицинской организации по полису ОМС матери или законного представителя ребенка.
Как выбрать страховую компанию?
Для детей после государственной регистрации рождения и до достижения совершеннолетия, либо после приобретения ими дееспособности в полном объеме и до достижения 18 лет, страховую медицинскую организацию выбирает один из родителей или другой законный представитель.
Для оформления необходимо обратиться в одну из страховых компаний, которые работают на территории Пермского края, и написать заявление.
Какие документы нужны для оформления полиса?
Для детей с рождения и до 14 лет, нужны свидетельство о рождении, СНИЛС (при наличии), паспорт одного из родителей или законного представителя.
Для граждан РФ в возрасте от 14 до 18 лет нужны паспорт, СНИЛС, паспорт одного из родителей или законного представителя.
Можно ли оформить ребенку цифровой полис?
Депутаты Госдумы приняли изменения в закон об обязательном медицинском страховании, которые упростят процесс получения бесплатной медицинской помощи в Российской Федерации. В будущем полис ОМС будет представлять собой уникальную комбинацию цифр в реестре застрахованных лиц.
Так, с 1 января 2024 года при обращении за медицинской помощью можно будет предъявить только документ, удостоверяющий личность, а полис – бумажный или пластиковый - по желанию человека. Новорожденным медицинские полисы на бумаге не понадобятся уже с 1 июля 2022 года. Главным и единственным документом при обращении к врачу будет свидетельство о рождении.
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Сайт ТФОМС Пермского края: www.pkfoms.ru
Горячая линия ТФОМС Пермского края: 8-800-700-05-61
Горячая линия Капитал-МС 8 800-100-81-02
Горячая линия Ресо-Мед 8 800 200-92-04
Горячая линия Макс-М 8 (800) 333-60-03
Горячая линия Астрамед-МС 8 (800) 250-79-44
Какую страховую компанию выбрать?
На территории Пермского края на данный момент работает четыре страховые медицинские компании:
- Капитал- Медицинское страхование,
- Ресо-Мед,
- Макс-М,
- Астрамед-МС.