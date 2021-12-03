Как получить полис ОМС для новорожденного ребенка

С этим документом вы сможете прикрепиться к поликлинике по месту жительства и обратиться в больницу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полис обязательного медицинского страхования дает право получать бесплатную медицинскую помощь на территории Российского Федерации. С этим документом вы сможете прикрепиться к поликлинике по месту жительства и обратиться в больницу.

Детям, как и взрослым, также нужен полис ОМС. Специалисты ТФОМС Пермского края объяснили, как оформить документ ребенку и ответили на частые вопросы пермяков.

Когда нужно оформлять полис ребенку?

Документ оформляют родители или законные представители ребенка в первый месяц после его рождения , а точнее в течение 30 дней после государственной регистрации рождения.

Со дня рождения до дня регистрации дети обслуживаются в медицинской организации по полису ОМС матери или законного представителя ребенка.

Как выбрать страховую компанию?

Для детей после государственной регистрации рождения и до достижения совершеннолетия, либо после приобретения ими дееспособности в полном объеме и до достижения 18 лет, страховую медицинскую организацию выбирает один из родителей или другой законный представитель.

Для оформления необходимо обратиться в одну из страховых компаний, которые работают на территории Пермского края, и написать заявление.

Какие документы нужны для оформления полиса?

Для детей с рождения и до 14 лет, нужны свидетельство о рождении, СНИЛС (при наличии), паспорт одного из родителей или законного представителя.

Для граждан РФ в возрасте от 14 до 18 лет нужны паспорт, СНИЛС, паспорт одного из родителей или законного представителя.

Можно ли оформить ребенку цифровой полис?

Депутаты Госдумы приняли изменения в закон об обязательном медицинском страховании, которые упростят процесс получения бесплатной медицинской помощи в Российской Федерации. В будущем полис ОМС будет представлять собой уникальную комбинацию цифр в реестре застрахованных лиц.

Так, с 1 января 2024 года при обращении за медицинской помощью можно будет предъявить только документ, удостоверяющий личность, а полис – бумажный или пластиковый - по желанию человека. Новорожденным медицинские полисы на бумаге не понадобятся уже с 1 июля 2022 года. Главным и единственным документом при обращении к врачу будет свидетельство о рождении.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Сайт ТФОМС Пермского края: www.pkfoms.ru

Горячая линия ТФОМС Пермского края: 8-800-700-05-61

Горячая линия Капитал-МС 8 800-100-81-02

Горячая линия Ресо-Мед 8 800 200-92-04

Горячая линия Макс-М 8 (800) 333-60-03

Горячая линия Астрамед-МС 8 (800) 250-79-44

Какую страховую компанию выбрать?

На территории Пермского края на данный момент работает четыре страховые медицинские компании:

- Капитал- Медицинское страхование,

- Ресо-Мед,

- Макс-М,

- Астрамед-МС.