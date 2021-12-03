Пермяки могут бесплатно пройти обследование на рак

Ранняя диагностика позволяет излечить заболевание Фото: Олег ЗОЛОТО

Врачи не устают повторять: «Рак – больше не приговор!». Как показывает практика, большинство онкозаболеваний можно вылечить, если обнаружить их на ранней стадии.

Для того, чтобы выявить и предотвратить болезнь, в поликлиниках Пермского края открыты кабинеты раннего выявления онкозаболеваний. Их задачи - проведение визуального осмотра, выдача направления на скрининговые исследования, а также, при необходимости, направление к узкому специалисту, который поставит точный диагноз.

Профилактический осмотр женщин включает в себя:

- осмотр кожи и слизистых оболочек,

- осмотр и пальпацию молочных желез, щитовидной железы, живота, периферических лимфатических узлов;

- обследование женской репродуктивной системы, забор мазков на онкоцитологию;

- обследование прямой кишки.

Профилактический осмотр мужчин включает в себя:

- осмотр кожных покровов и слизистых оболочек;

- осмотр и пальпацию щитовидной железы, живота, периферических лимфатических узлов;

- обследование предстательной железы и прямой кишки.

При выявлении или подозрении на онкопатологию пациент получает срочное направление к профильному специалисту.

Как пояснили в ТФОМС Пермского края, все обследования в кабинетах раннего выявления онкозаболеваний для жителей региона будут абсолютно бесплатными – они оплачиваются в рамках системах обязательного медицинского страхования.

Записаться на прием в кабинет раннего выявления онкозаболеваний можно на портале госуслуг www.gosuslugi.ru, на сайте www.k-vrachu.ru, по телефону единой записи 263-11-36 или 8-800-3000-300 (звонок бесплатный).