За Николаем Рыбниковым бегали все девушки поселка, а он вздыхал об оставшейся дома жене

В главных ролях снимались Надежда Румянцева и Николай Рыбников. Фото: кадр из фильма

В массовке участвовали жители Яйвы, воспоминания которых до сих пор хранятся в местном краеведческом музее. Там даже проводят экскурсию «Девчата» - наше кино».

Актерам проходу не давали

Непритязательная «производственная» комедия о юной поварихе Тосе и бригадире лесорубов Илье сразу полюбилась зрителям и популярна до сих пор. В главных ролях снимались Надежда Румянцева и Николай Рыбников, оба к тому времени уже известные актеры. Румянцева сыграла в комедии «Неподдающиеся», а на счету у Рыбникова были главные роли в «Весне на Заречной улице», «Высоте» и «Девушке без адреса».

Съемки проходили зимой в тайге. Фото: Яйвинский музей

Красивый обаятельный актер был кумиром всех советских женщин от 10 до 90 лет. И пермячки исключением не стали. Когда в 1961 году по Яйве пронесся слух, что в их поселке будут снимать кино, со всех окрестных деревень в леспромхоз потянулись девушки - посмотреть на Рыбникова.

- Делянка, где шли съемки, была недалеко от поселка, но пешком не дойдешь, на лесовозе только, - рассказывает сотрудница Яйвинского краеведческого музея Мария Соломинникова. - Так одна женщина специально приехала на лесовозе, чтобы посмотреть на артистов. Вылезла из кабины и спрашивает: «А где тут Рыбников?» А он как раз рядом стоял, махнул рукой в сторону и говорит: «Во-о-он туда ушел, на лесосеку». Та бегом туда. А актер только смеется вслед.

- Все по нему как с ума посходили, просто проходу не давали, - вспоминал яйвинский тракторист Владимир Васильев, снимавшийся в массовке. - Не раз мы слышали, как девчата спрашивали у него: «А жена у вас есть?» - «Есть, - отвечал Рыбников. -И сердце мое принадлежит только ей».

Николай Рыбников был женат на актрисе Алле Ларионовой. И, кстати, очень хотел, чтобы она тоже снималась в «Девчатах». Но для нее роли в картине не нашлось.

Впрочем, окружали вниманием Рыбникова не только женщины. Посмотреть на популярного актера стремились буквально все жители поселка. Тот же Васильев как-то взял с собой на работу фотоаппарат, чтобы поснимать артистов.

Вначале он хотел сфотографировать Рыбникова во время обеда в столовой - в той самой, где в фильме работала Тося. Специально для съемок ничего не строили, столовая была действующая. Но народ настолько обступил обедающих артистов, что к ним не пробиться было.

- Гляжу, они даже поесть спокойно не могут, - рассказывал Владимир Васильев. - Я вышел. Стою, смотрю, Рыбников тоже выходит из вагончика, где была столовая, на улицу - с тарелкой супа в руках, и на ходу этот суп прихлебывает. Я к нему подошел, спрашиваю: «Можно вас сфотографировать?». А он: «Послушайте, вы мне пожрать-то дадите? Я в столовой ем, а мне в рот смотрят. Я не могу там есть, вышел оттуда, а вы меня и тут достали».

Никелпай Рыбников: "Я в столовой ем, а мне в рот смотрят"!. Фото: Владимир Васильев

И все-таки Васильеву удалось сделать снимок, который сейчас хранится в музее. На нем Николай Рыбников стоит на улице с тарелкой супа в руках. Рядом с ним - директор Верх-Яйвинского леспромхоза Григорий Гилев, бывший главным консультантом картины.

Снимали на настоящей лесосеке

В советские времена Верх-Яйвинский леспромхоз был одним из самых крупных в Советском Союзе, даи по производственным показателям - в передовых. Потому и выбрали его для съемок. К тому же кинематографисты искали настоящую тайгу с большими вековыми деревьями. И нашли ее в Пермской области.

- Заставка перед началом фильма, когда падает огромная ель, а потом всплывают буквы «Девчата», - это как раз наши места, предгорье Уральских гор, - объясняет Мария Соломинникова. - Там очень красивые места, тайга. Съемки велись в двух местах - на лесоучастке 96-й квартал и в поселке База. В то время работала узкоколейная железная дорога с Яйвы до 96-го квартала. Кинематографисты на съемки ездили в вагоне этой узкоколейки.

Снимали фильм в абсолютно реалистичных условиях, на действующей лесосеке. А жили актеры в конторе бывшего леспромхоза, которую временно переоборудовали, превратив кабинеты в спальни.

Готовясь к съемкам, режиссер Юрий Чулюкин дотошно расспрашивал местных лесорубов, что такое трелевка (перевозка срубленных деревьев на тракторе к месту погрузки), чокер (трос с крюком, которым дерево цепляют).

- Наши старожилы рассказывали, что в то время они продолжали работать на лесосеке, как работали. Но был приказ от начальства: если приезжает съемочная группа, делать все для них, даже в ущерб плану. Хотя в советское время план был на первом месте, - улыбается сотрудница музея.

Один из местных жителей, работавший вальщиком леса, вспоминал:

- Наша бригада работала на делянке. Там, где идет валка леса, людям ходить нельзя по правилам техники безопасности - елкипадают. А тут смотрю -девушка бежит по волоку (это дорожка, проложенная трактором, который вывозит сваленную древесину. - Ред.). Такая девчушка - маленькая, невысокая, в полушубке. Я ей кричу: «Ты из какой бригады? У кого работаешь? Тут нельзя бегать». А она отвечает: «Я здесь не работаю, мы тут кино снимаем».

Надежде Румянцевой в то время было уже за 30, но в роли 18-летней Тоси она смотрится вполне естественно. Ее ровесник Николай Рыбников выглядит на экране значительно старше.

Комедия о юной поварихе Тосе и бригадире лесорубов Илье сразу полюбилась зрителям Фото: кадр из фильма

Лес валил дублер актера

- Рыбникова взяли на эту роль без всяких кинопроб, - рассказывает Мария Соломинникова. - Он к этому времени был уже не так молод, полноват, но специально для этой роли похудел на 20 килограммов. В Яйве у Рыбникова был дублер - бригадир лесорубов Андрей Плотников. Они были очень похожи не только фигурой, но внешностью, Когда друг друга впервые увидели, сами поразились этому сходству.

Андрей Плотников был дублером Рыбникова во время съемок. Фото: Яйвинский музей

В фильме есть момент, когда Андрей Плотников подпиливает дерево, камера снимает его в это время со спины, а потом уже Николай Рыбников с бензопилой в руках завершает процесс. Кстати, этот эпизод режиссер Юрий Чулюкин заставлял Рыбникова переигрывать несколько раз. Ему все время что-то не нравилось, но в итоге получилось просто отлично.

Андрей Плотников во время съемок много общался с Николаем Рыбниковым, приглашал его к себе в гости. Дома у бригадира актер вел себя запросто, с удовольствием ел жареную картошку с солеными огурцами. А потом Плотников ездил в Москву на премьеру фильма. К сожалению, спустя несколько лет после завершения съемок бригадир лесорубов погиб при валке леса. Его задавило упавшей елкой.

С Надеждой Румянцевой у Николая Рыбникова на площадке были напряженные отношения, вспоминают участники съемок. Актер, расстроенный отсутствием роли для жены, заочно невзлюбил «выскочку» Румянцеву и относился к ней высокомерно. И та отвечала ему неприязнью. Какие уж тут любовные сцены снимать. Вот момент первой встречи их героев - в клубе, когда Тося гордо отвергает приглашение Ильи на танец, вышел очень натурально.

Но помирил артистов случай. Во время съемок морозы стояли - до 40 градусов. Таких холодов аппаратура не выдерживала, выключалась, поэтому камеры приходилось закутывать в тулупы. Страдали от мороза и актеры.

И вот снимался эпизод, когда Тося кормит лесорубов борщом, который она принесла в термосе.

- Рыбников взял миску с борщом и облизал алюминиевую ложку,а та мгновенно примерзла кего губам,- рассказывает Мария Соломинникова. - Что делать дальше? Нужно было бы отогреть, чтобы кожу не повредить. А актер не стал дожидаться, дернул эту ложку и оторвал ее прямо с кожей, кровь пошла. Больно, конечно, ему было, но съемки он останавливать не стал. После этого случая Румянцева и зауважала его. Поняла, что он переживает за фильм. И к концу съемок у них отношения наладились. Стали больше прислушиваться друг к другу.

Семь известныхфраз из фильма «Девчата»

- Что ты, трактор, чтоб тебя испытывать!

- Головной убор, между прочим, так не носят!

- Едут тут всякие! Ни профессии, ни подушек - одна морока с вами

- Я вообще решила замуж не выходить: одной спокойней, правда? Хочу - халву ем, хочу - пряники.

- Сидим прямо как взрослые!

- Так хочется быть красивой! Я б тогда за всех девчат отомстила!Вот иду я, красивая, по улице, а все встречные ребята так и столбенеют, а которые послабей, так и падают, так и падают, падают и сами собой в штабеля укладываются!

- Я вот раньше все время думала, как это люди целуются? Ну, им же носы должны мешать. А теперь вижу - не мешают...

КСТАТИ

В фильме есть забавный диалог между Ильей и Тосей:

- А как же эта штука называется?

- Эта штука называется бензопила «Дружба».

- Так и называется «Дружба»?

- Так и называется - «Дружба».

- Хорошее название.

В современных условиях этот диалог могли назвать бы нативной рекламой. Потому что та самая бензопила «Дружба» выпускалась на пермском заводе имени Дзержинского. Но до 1980-х годов «Дружба» была единственной бензопилой, которая производилась в СССР.