Министр образования Пермского края Раиса Кассина: У школьников должно быть несколько «ступенек» для выбора специализации

Раиса Кассина поделилась на Радио «КП» итогами уходящего года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В завершении 2021 года министр образования Пермского края Раиса Кассина поделилась на Радио «КП» (96,6 FM) итогами уходящего года.

- Раиса Алексеевна, хотя образование привыкло вести календарь по учебным годам, поскольку на пороге Новый год, давайте подведем итоги календарного года.

- К сожалению, это был год с большим числом потрясений. Но выводы сделаны, и сейчас принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности детей. Причем меры, которые принимаются в Пермском крае, значительно выше необходимых нормативов, зафиксированных в официальных документах.

Все остальное было неплохо. Выпускники в очередной раз хорошо сдали ЕГЭ, показав результаты абсолютно по всем предметам гораздо выше средних по России. Но то, что наши дети хорошо сдают ЕГЭ, для нас и определенный «минус», потому что они уезжают поступать в ведущие вузы страны. И со своими баллами поступают туда легко. Поэтому губернатор Пермского края Дмитрий Махонин одной из приоритетных задач в отрасли образовании считает развитие среднего и высшего образования, молодежных инициатив. Все это позволит привлечь и удержать школьников в нашем регионе.

- Но то, что прикамские выпускники поступают в ведущие вузы, это хороший показатель для края? Значит, даем качественное образование?

- Мы, конечно, гордимся ими. Но стараемся многое делать, чтобы они оставались у нас или возвращались. Например, развиваем сетевое взаимодействие с ведущими вузами России. Наши дети могут учиться в Перми, но одновременно проходить курс лекций от преподавателей МФТИ, РГУ им. Губкина, СПбГУ и другие.

Также по инициативе губернатора мы запустили ряд профориентационных проектов. Они помогают выпускникам не только познакомиться с нашими вузами, их преподавателями, но и определиться с будущей профессией и местом работы. Главная гордость – открытие в следующем году профильных школ при трех вузах: классическом и политехническом университетах и филиале Высшей школы экономики. В отличие от профильных учебных заведений, существовавших ранее, сейчас школа будет входить в состав университета. Там создаются специализированные классы, в которых школьников, начиная с 10 класса, будут готовить к поступлению в вуз, проводить профориентационные мероприятия, экскурсии на предприятия. На реализацию этого проекта выделяются средства из краевого бюджета.

Также с этого года у нас работает «Открытый университет». В рамках проекта каждый вуз, с одной стороны, помогает детям готовиться к ЕГЭ, а с другой – рассказывает о возможностях пермского образования и дальнейшего трудоустройства. И дети понимают, что в Перми у них много возможностей.

Еще у нас в школах появились медицинские классы. Пять были открыты 1 сентября, и в следующие годы будем создавать еще такие классы.

- Но у нас создаются профильные школы, в которых дети обучаются с 1 класса…

- Я не поддерживаю раннюю специализацию. Нельзя уже в 1 классе определиться, что ты будешь работать, к примеру, в сфере дорожного строительства. Я за то, чтобы начальная школа была общеобразовательной школой по месту жительства. А потом уже можно дать ребятам возможность выбора – идти в физико-математический класс или в гуманитарный, в школу с музыкальным уклоном или школу дизайна. Причем, таких ступенек должно быть несколько: если ученик в пятом классе не определился с выбором направления, у него есть возможность в седьмом классе определиться, в восьмом, в десятом… Мы сейчас работаем над построением такой системы образования.

- Сколько выпускников школ поступают после окончания 9 и 11 классов в учебные заведения региона?

- После 9 класса в техникумы и колледжи поступает примерно 68 процентов выпускников. В агломерации Соликамск-Березники - вообще 80 процентов. И это понятно, потому что ребята выбирают не абстрактное образование, не «корочки», а конкретное место работы. В техникумы идут выпускники 9 классов, уже определившиеся со своей жизненной позицией. Если им потом надо будет получить высшее образование, они поступят и будут учиться дальше. Переезжает после 9 класса в другие регионы минимальное количество выпускников.

А вот после 11 классов регион покидают уже больше выпускников.100-балльники и выпускники с баллами выше среднего уезжают, потому что могут поступить в любой вуз страны. Те, у кого средние баллы,чаще всего остаются в Перми. Но есть выпускники, которые не смогли поступить в вузы Перми, потому что у нас высокий проходной балл, и, на мой взгляд, все еще недостаточное количество бюджетных мест, и они вынуждены уезжать туда, где средний балл более низкий.

Мы пытаемся переломить эту ситуацию. За два года увеличили количество мест в пермских вузах на полторы тысячи. Но надо еще работать с федеральными структурами для увеличения контрольных цифр приема. Сейчас утверждаются показатели на 2023 год, и я думаю, что мы сможем еще добавить бюджетные места.

- Несколько лет назад ребята стремились поступить в вуз, а уж если не получилось, тогда шли в техникумы и колледжи. Сейчас ситуация изменилась?

- Изменилась и значительно. Сейчас конкурс в средние профессиональные учебные заведения порой выше, чем в вузы. Например, на одну из специальностей было подано заявлений в 20 раз больше количества мест.

Дмитрий Махонин уделяет особое внимание развитию СПО, мы создаем места, где ребята могут проходить практику - достраиваем новые мастерские в Лысьве, приступаем в Кудымкаре.Строим новые корпуса для авиационного техникума, идет масштабная реставрация техникума Славянова. Месяц назад сдали новое общежитие,потому что ребята из территорий края хотят получать хорошее образование в Перми. Общежитие в Мотовилихинском районе стало первым построенным за последние 30 лет. В планах до 2025 года еще 7 объектов. Будем открывать общежития не только в Перми, но и в Чайковском, Чернушке, Губахе, Суксуне, тем самым сможем привлечь для обучения у нас еще и ребят из других регионов. Ведь из них потом около 60 процентов остаются в Прикамье.

- Участвуют ли работодатели в подготовке будущих кадров? По сути они должны выступать основным «заказчиком».

- Безусловно, все контрольные цифры приема формируются на основании заявок работодателей. Нет смысла готовить специалистов, на которых нет спроса. Например, Пермский край стал одним из участников федеральной экспериментальной программы «Профессионалитет». С сентября мы уже начали подготовку к запуску проекта, работаем с документацией. Эта программа как раз отражает отраслевой подход к подготовке кадров. На основе потребностей отраслей в тех или иных профессиях и молодых специалистах проведем подготовку студентов в оптимизированные сроки, буквально 2-2,5 года. На сегодняшний день мы говорим о рабочих специальностях в 3 областях: машиностроение, сельское хозяйство и железнодорожныйтранспорт.

- В последнее время участились предложения отменить ЕГЭ. Как на ваш взгляд, стоит ли это делать?

- Я однозначно за ЕГЭ, потому что, во-первых,он дает возможность ребенку из любого поселка, имеющему соответствующую подготовку, поступить в ведущий вуз страны. А во-вторых, раньше приходилось сдавать экзамены два раза – в школе и в вузе. Это большая нагрузка для выпускника. Сейчас, конечно, проще. Единственно, я бы добавила собеседование в вузе, во время которого было бы понятно, готов ли абитуриент к учебе по выбранному направлению.