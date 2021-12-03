Коронавирус в Перми, последние новости на 3 декабря 2021 года: в Прикамье доставили крупную партию вакцины «Спутник Лайт»

Препарат распределят между медучреждениями Прикамья. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермский край прибыла крупная партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 71 400 экземпляров. Скоро ее распределят между медучреждениями, участвующими в вакцинации населения. Напомним, «Спутник Лайт» разрешается ставить только тем, кто переболел коронавирусом за последние 6 месяцев или для ревакцинации.

Всего в регионе на сегодня от коронавируса привились 1,169 млн прикамцев. Завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 826,8 тыс. человек.

За сутки в Прикамье ковид выявили у 690 человек. Позавчера заболевших было на 5 больше. Всего за сутки сделано 9 835 ПЦР-тестов на коронавирус.

В краевых стационарах в тяжелом состоянии остаются 302 больных COVID-19 пациента. 119 подключены к аппаратам ИВЛ.

Фото: permkrai.ru

Всего с начала пандемии в нашем регионе от ковида скончались 6 890 человек. 21 – за прошедшие сутки. В общей сумме вирус подтвержден у 142 155 человек.

Новые заражения нашли в 37 муниципалитетах. 315 – в Перми. 100 – в Лысьве. 50 – в Краснокамске.

24 зараженных – в Пермском районе. 23 – в Добрянке, а 21 – в Чайковском. По 16 заболевших зафиксировано в Соликамском и Чусовском городских округах. В Чернушинском городском округе заразились 11 человек, в Березниках – 10.