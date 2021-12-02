В Прикамье открылся передвижной региональный фестиваль «КаМский»

Фото: КаМский фестиваль.

В течение пяти дней жителей Губахи ждет настоящий праздник. Они смогут посмотреть постановки театральных трупп из семи городов Прикамья – спектакли покажут Лысьвенский театр драмы им. Анатолия Савина, Молодёжный театр «Доминанта», Драматический театр «Бенефис», Коми-Пермяцкий национальный драматический театр, Березниковский драматический театр, Театр юного зрителя г. Кунгура, Чайковский Театр Драмы и Комедии, а также родной губахинский Молодежный театр «Доминанта».

Эта книгу передают как эстафетную палочку.Фото: КаМский фестиваль.

В Губахе стартовал II региональный фестиваль «КаМский», который проводится Центром по реализации проектов в сфере культуры при поддержке краевого Минкульта.

- Это уникальное явление, когда в регионе такое разнообразие драматических муниципальных и частных театров не в столичном городе, а именно в районных центрах! - говорит один из организаторов фестиваля, преподаватель ГИТИС, известный театральный критик Александр Вислов. - Такое можно увидеть только в Пермском и, пожалуй, в Красноярском крае.

Александр Вислов отметил уникальную особенность театрального Прикамья. Фото: КаМский фестиваль.

Идея объединить творческие усилия этих театров, создать фестиваль-площадку, который перемещался бы из одного театрального города в другой, родилась несколько лет назад.

- Фестиваль объединяет театры малых городов Пермского края, - рассказывает директор фестиваля Марина Зорина. - Все они участники федеральной программы «Культура малой Родины». Мы поняли, что нужна площадка, на которой представители этих театров могли бы встречаться, и родилась идея такого фестиваля-путешественника. Он начал свою дорогу в Кудымкаре. Это был пилотный фестиваль. В 2019 году фестиваль принимали Березники. У фестиваля появилось название «КаМский» и свой логотип, а также Книга фестиваля, которая путешествует вместе с нами. В эту книгу зрители могут записать свои впечатления. В последний день фестиваля Губаха передаст эту книгу следующему участнику. И недаром в логотипе фестивала-путешественника «КаМский» буква «М» изображена в виде моста, который соединяет творчество актеров территорий края.

Березники передали эстафету Губахе. Фото: Андрей МАТЛИН

В течение всех пяти дней фестиваля будет работать уникальная режиссерская лаборатория. На этот раз ее посвятили творчеству Бориса Пастернака. Актеры должны будут представить макеты спектаклей по роману «Доктор Живаго», поставленные под руководством режиссеров трех поколений - Эдуарда Шахова, Владимира Кузнецова и Марии Скачковой.

Выбор темы творческой лаборатории был не случаен – неподалеку от Губахи во Всеволодо-Вильве находится Дом Пастернака, где в 1916 году жил писатель. Актеры посетили музей и, пропитавшись духом творчества писателя, прямо там приступили к репетициям.

Участники творческой лаборатории посетили Дом Пастернака.Фото: КаМский фестиваль.

Итоговые показы эскизов по произведению Пастернака состоятся 5 декабря.

- У нас на фестивале предусмотрена уникальная творческая лаборатория, она посвящена роману Бориса Пастернака, - рассказал Александр Вислов. - На фестивале мы сломали традиционные каноны и усложнили задачу – решили перемешать артистов из разных театров и создать из них три временных творческих группы. И мы получим три эскиза, три взгляда на один роман. Кроме того, мы выбрали для постановок необычные пространства, например, один из эскизов будет поставлен на боксерском ринге.

Открыть «КаМский» по традиции доверили хозяевам фестивальной площадки. Губахинский Молодёжный театр «Доминанта» представил на фестиваль пьесу «Ночь», поставленную режиссером Дмитрием Огородниковым. Как отметил глава Губахи Николай Лазейкин, фестивальные дни будут настоящим праздником театрального искусства для жителей города.

Актеры и режиссер рассказали, как работали над спектаклем "Ночь".

В основу спектакля легла авторская инсценировка по мотивам повести Н. В. Гоголя, при этом в постановке прослеживается связь с современной эпохой.

Перед спектаклем представители театра пообщались со зрителями.

- В пьесе Гоголя воплощено глубокое понимание русского человека, русского мира, - отметил молодой режиссер Дмитрий Огородников. - В процессе работы над спектаклем мы все вместе перестраивали его концепцию. Вначале было все по-другому, включая наши представления о том, какими должны быть костюмы. А вот теперь мы выносим на суд зрителей плоды нашей работы.

Оксана и Вакула в исполнении актеров театра "Доминанта". Фото: КаМский фестиваль.

- Спектакль готовился более года, - рассказала художественный руководитель театра Любовь Зайцева. – Напряженно работали актеры и представители театрального цеха. Например, к этому спектаклю было сшито более 300 элементов деталей костюмов и сплетено более 70 метров кос для актрис. Было очень много ручной работы.

Спектакль "Ночь" театра "Доминанта". Фото: КаМский фестиваль.

- Мой герой кузнец Вакула – это поначалу обычный влюбчивый спокойный парень, но любовь изменяет его, как это часто и бывает в жизни, и ради своей любимой он готов на что угодно, - поделился своим пониманием роли актер театра «Доминанта» Иван Салахбеков.

- Оксана хочет быть центром внимания, но под конец понимает, что любовь для нее важнее всего, и в этом тоже заключена жизненная мудрость, - объяснила актриса театра Мария Поздеева.