Как выбрать ребенку «цифровую диету»

Гаджет - лучшая нянька? Фото: Евгения ГУСЕВА

«НЕ ХОЧУ ЧИТАТЬ, А ХОЧУ ИГРАТЬ!»

Экраны мобильников и планшетов заменили многим современным детям и игрушки, и мамины сказки, и общение со сверстниками... «Вот мы в их годы…», - ностальгически вздыхают папы и мамы, вспоминая игры своего детства: прятки, футбол, вышибалы… И в то же время сами дают ребенку смартфон или планшет, чтобы занять его.

- Ко мне на прием пришла женщина с двухлетней дочкой, - рассказывает психолог Людмила Кочкаева. - У пациентки были проблемы с работой. И все два часа, пока мы обсуждали ситуацию, ее дочка играла в игры на смартфоне.

По оценкам психологов, малыши в возрасте до 2 лет проводят перед экраном примерно 1-2 часа в день, а в возрасте от 2 до 5 лет - более 3 часов. Казалось бы, чем плохо, что дети с младых ногтей на «ты» с электронной техникой? Но психиатры встревожены не на шутку: погружаясь в сеть, они теряют желание играть, им скучно рисовать, конструировать, фантазировать... Как итог - интернет-зависимость и боязнь окружающего мира.

- Маленького ребенка вообще не стоит подпускать к компьютеру, - уверен детский психиатр, заведующий отделением пермской детской больницы имени Пичугина Артем Насыров. - Ранний и дошкольный возрасты являются наиболее ответственными периодами развития, когда формируются речь, восприятие, познавательная активность, наглядно-действенное мышление, воображение, общение. Сегодня, когда подрастает первое поколение «экранных детей», печальные последствия становятся все более очевидными. Это и отставание в развитии речи, ее примитивность, интернет-зависимость, боязнь контактировать с окружающим миром, другими и собственным «Я».

КУКЛЫ, ПЛАСТИЛИН И КРАСКИ

Что делать родителям? Решительно отобрать гаджет? Но ведь дети очень внимательны к тому, как проводят время их сверстники. И если Вася постоянно играет на планшете в игры, то Маша начинает чувствовать себя ущербной, если ей не разрешают играть.

- У ребенка должно быть разностороннее детство и множество занятий, которые интереснее, чем сидение в интернете, - уверен Артем Насыров. - Тогда у него уже нет желания во что бы то ни стало быть похожим на всех остальных. Есть главный постулат в воспитании: «Забирая – предлагай». Старайтесь по максимуму заменять общение своего чада с компьютером детским творчеством.

А к компьютерным играм ребенка можно подпускать только после того, как он освоил традиционные виды детской деятельности – рисование, конструирование, чтение сказок. И главное - когда он научился самостоятельно играть в обычные детские игры, принимать роли взрослых, придумывать воображаемые ситуации, строить сюжет игры и научился отличать игру от реальности.

РЕБЕНКУ НУЖНА ЛЮБОВЬ

Родители жалуются: «9-летний ребенок каждую свободную минуту тянется к планшету, чтобы поиграть в любимый Minecraft и Brawl Stars. Отбираем, наказываем, просим, но бесполезно». «Достучаться до ушедшего в астрал сына невозможно, ничего не видит и не слышит, готов играть сутками». «Пытаемся усаживать дочь за книги - ни в какую, только игры!». Возможно ли устроить для зависимого от интернет-игр ребенка цифровую диету?

- Если мы знаем, как лечить, и успешно лечим другие зависимости - наркотическую, алкогольную, то с лечением зависимости от компьютерных игр и интернета у нас проблема, - сокрушается Артем Насыров. - Не многие психотерапевты берут таких пациентов.

Кроме того, психологи считают, что одна из основных причин компьютерной зависимости - сложная обстановка в семье.

- Еще в советские времена социологи провели исследование и выяснили, что родители уделяют своим детям всего 19 минут в сутки, - говорит Людмила Кочкаева. – Это время, когда они могли посидеть с ними, поговорить на интересные ребенку темы. Сейчас таких исследований нет. Но я думаю, что в современных условиях это общение и вовсе сократилось до 5 минут. Да и это время родители заполняют вопросами: «Ты уроки сделал?», «Ты поел?», - на которые ребенку достаточно ответить «да» или просто кивнуть. А мой совет один: «Ребенку нужна ваша любовь!».

КОМПЬЮТЕР НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПООЩРЕНИЕМ!

Сейчас многим школьникам приходится заниматься дистанционно, они проводят у монитора компьютера несколько уроков каждый день, а потом на том же компьютере выполняют домашние задания.

- Мы не рассматриваем данную ситуацию как зависимость, - говорит Артем Насыров. - Это производственная необходимость. И тут страдает уже не столько психика, сколько зрение и осанка. Онлайн-уроки проходят под наблюдением педагогов, и они обязательно должны следить за физическим состоянием детей, особенно младших школьников, и чередовать сидячую активность с физкультминутками.

Когда речь идет о работе, например, оператора, то существуют санитарные нормы, которые регламентируют время непрерывного нахождения за монитором. Оно составляет не более 6 часов в день с перерывами на 5-10 минут каждый час. Но эти нормы рассчитаны на взрослых людей. Для детей же все эти показатели гораздо более строгие.

Согласно утвержденным в прошлом году «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», компьютером на уроке ученики 1-2 классов могут пользоваться не более 20 минут, 3-4 классов - 25 минут, 5-9 классов - 30 минут, 10-11 классов - 35 минут. А для детей до 5 лет занятия с использованием электронных средств обучения проводить вообще не рекомендуется. На деле же все обстоит совершенно по-другому. По некоторым данным, даже дошколята смотрят в экран по 28 часов в неделю, то есть 4 часа в день!

Советы психологов

Что делать, чтобы отучить ребенка от чрезмерного увлечения гаджетами

- Как бы вы не устали на работе, придя домой, поиграйте с ребенком в куклы или машинки, сочините вместе с ним сказку, предложите нарисовать картинку. Что угодно - но в реальном, а не виртуальном мире.

- Просмотр мультиков для маленьких детей должен быть строго дозирован. При этом не оставляйте их одних перед телевизором или планшетом, помогайте осмыслять происходящие на экране события и сопереживать героям фильма.

- Запишите сына или дочку в кружок, спортивную секцию или развивающую студию, сделайте семейной традицией велопрогулки. Старайтесь максимально занимать их.

- Не используйте в качестве наказания запрет доступа к планшету, а дополнительное время игры как поощрение. Компьютер и планшет должны восприниматься ребенком исключительно как рабочий инструмент.

- Установить и правильно настройте на компьютере функцию «родительского контроля», которая не позволит посещать «плохие» сайты и нарушать установленные нормы пребывания в виртуальном мире. То есть если для ребенка выделено 20 минут интернета в день, то больше им пользоваться он и не сможет.