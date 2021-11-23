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Здоровье23 ноября 2021 20:00

Коронавирус в Перми, последние новости на 24 ноября 2021 года: в больницах находятся 14 вакцинированных

Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Пермском крае на 24 ноября 2021 года
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В больницах находятся 3432 пациента с ковидом,

В больницах находятся 3432 пациента с ковидом,

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным Роспотребнадзора, на 24 ноября общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае составило 135 920. За сутки в регионе проведено 2643 ПЦР-исследования. Выявлено 692 новых случая заражения.

Инфографика: оперштаб

Инфографика: оперштаб

Вновь заболевшие обнаружены в 32 муниципалитетах региона. Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 313. На втором месте – Пермский район, в котором обнаружено 95 человек с инфекцией. На третьем месте – Лысьвенский округ, где зафиксировано 43 случая заболевания.

Также большое количество зараженных в Чайковском, где коронавирус диагностирован у 35 жителей, в Березниках – у 28. По 27 случаев заражения выявлено в Березовском и Соликамском округах. В Добрянском округе COVID-19 подтвердился у 15 человек, в Чернушинском округе – у 13. По 12 жителей заболели в Красновишерском и Краснокамском округах.

По информации оперативного штаба, в больницах находятся 3432 пациента с ковидом, в том числе вакцинированных – 14. В тяжелом состоянии находятся 362 больных. Из них 147 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6668 человек. За минувшие сутки произошло 28 летальных случаев.

Выздоровели за минувшие сутки 680 человек, всего побороли болезнь 115 176 жителей Прикамья.

На 24 ноября иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой прошел 1 098 521 человек. 762 062 жителя завершили курс вакцинации двумя компонентами.

Коронавирус Covid-19НОВОСТИКоронавирус в Пермском крае 2021: последние новости