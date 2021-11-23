Четыре причины совершить путешествие к земле древней чуди

Арт-объект «Золотая лодка» установлен в этнопарке «Заветный клад». Фото: vk.com/peshnigort_project

На древней Руси финно-угорские племена, к которым относятся и коми-пермяки, называли чудью. Вероятно, потому что у них был «чудной язык».

Но по легендам, распространенным в Коми округе, чудь – это волшебный народ, который после того, как в землях Перми Великой было принято христианство, ушел под землю и теперь живет там в глубоких пещерах.

Во всяком случае, интерес к таинственному народу и связанным с ним мифам привлекает в Коми округ туристов. Что же можно посмотреть на земле древней чуди?

«Заветный клад» Пешнигорта

Село Пешнигорт находится в четырех километрах от города Кудымкара.

Впервые село упоминается в 1647 году как «деревня Вер-Иньвы реки на Пешнигорте».

Писатель Василий Климов, живший в Пешнигорте, описывал быт предков местных жителей, а также создал несколько книг на основе коми-пермяцкого фольклора. И сюжеты его книг воплотились в этнопарке «Заветный клад», созданном в 2012 году на том месте где, по легенде, когда-то находилась землянка первого жителя Леш Ены, от имени которого и получило свое название село Пешнигорт – Леш Ена горт.

В этнопарке воссоздана землянка Леш Ены. Фото: vk.com/peshnigort_project

Согласно одному из преданий, записанных Василием Климовым, именно там, в излучине реки Иньва затонула золотая лодка Зарниа пыж. На ней везли золотые изделия, привезенные сасанидами – древними персами, чьи торговые пути пролегали через землю чуди. Этим золотом сасаниды оплачивали «дорожный налог». Но вместе с лодкой ушли под воду несметные богатства и золото чудского племени. И у коми-пермяков есть мечта - найти эту золотую лодку, потому что тогда, по легенде, все они будут жить хорошо и счастливо.

А пока арт-объект «Золотая лодка» установлен в этнопарке «Заветный клад». Вход в парк - ворота, оформленные с элементами пермского звериного стиля. Проходя через них, надо загадать свое самое заветное желание.

В этнопарке воссоздана землянка Леш Ены. В таких жилищах - теплых, надежных, построенных из бревен без единого гвоздя и укрепленных земляной насыпью – обитали в старину коми пермяки. Дверь в землянках всегда открывалась вовнутрь - чтобы нанесенный зимней вьюгой снег не мешал отворить ее или чужеродцы из других племен не могли запереть ее снаружи.

Еще в парке установлены большие деревянные качели и деревянный коми- пермяцкий промысловый календарь. Он воссоздан по оригиналу, который был найден в Верхнем Прикамье. Считается, что каждый зверь олицетворяет времена года. Символ осени - выдра, зимы - бобер, весны - белка, лета - два волка.

- Календарь до конца не изучен, непонятно как им пользоваться, но мы знаем, что на нем показано, в какую пору на какую дичь охотиться - когда на белку, а когда на волка, - говорит директор Кудымкарского районного дома культуры Ольга Радостева. - В прошлом году в рамках проекта «Оласö да вöласö» в этнопарке установлено Дерево рода и смотровая вышка, подобная той, на которой в древности сторожили караульные.

Приехав в этнопарк, можно принять участие в интерактивной экскурсии, научиться стрелять из лука, попробовать блюда коми пермяцкой кухни и узнать о легендах народа чуди.

Целебный Проня-Ключ

Недалеко от села Верх-Иньва находится источник Проня-ключ. Считается, что вода в нем целебная. По легенде - а куда в Коми округе без них - нашел целебный родник местный житель по имени Проня. Проня был кладоискателем и усиленно разыскивал в родных лесах закопанное в древности серебро. Копал он долго, в разных местах, и однажды из вырытой им ямы забил родник. Умылся той родниковой водой Проня и исцелил свои больные глаза. Сейчас на ключ, названный по имени его первооткрывателя, приходят местные жители и набирают целебную воду.

Кстати, считается, что лечебные свойства придает воде содержащиеся в ней ионы серебра. Так что свой серебряный клад Проня все-таки нашел.

Голубое озеро

Недалеко от села Белоево Кудымкарского района находится Голубое озеро. Впрочем, имен у него несколько. Называют его еще Пыш Ты или Конопляное озеро.

- Это название связано с тем, что раньше в озере вымачивали лен и коноплю перед тем, как обрабатывать их, - рассказывает Ольга Радостева. - Озеро небольшое, но очень красивое. И создается ощущение, что оно имеет внеземное происхождение. Местные жители утверждают, что к озеру не всякий человек может попасть, найти туда дорогу, да и выйти потом сможет не каждый.

Голубое озеро совсем маленькое, от одного берега до другого – метров десять. Зато оно очень глубокое. И цвет воды необычный, голубой.

Небесный камень

Еще одно таинственное место находится рядом с селом Ошиб Кудымкарского района, в местечке под названием Галялог - Каменный лог. Там на лесной поляне лежит огромный камень. Вернее, сейчас на поверхности осталась небольшая его часть – глыба постепенно уходит под землю.

Называют тот камень «ен из», с переводе с коми-пермяцкого - небесный камень, посланный богом, так как по преданию, упал он с неба. В селе бытует версия, что это частица Тунгусского метеорита, упавшего в сибирской тайге в 1909 году. Но другие старожилы утверждают, что появился небесный камень возле Ошиба намного раньше.

Коми пермяки были уверены, что «ен из» способен излечивать различные болезни. И в старину рядом с ним проводили религиозные обряды и оставляли богам жертву - еду и питье.