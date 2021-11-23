Пастернак, Чехов, Астафьев - в Пермском крае творили известные на весь мир писатели

В доме во Всеволодо-Вильве Борис Пастернак написал свои лучшие стихи. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

«Дом Пастернака»

В 1916 году в Пермскую губернию, в поселок Всеволодо-Вильву по приглашению управляющего местными заводами Бориса Збарского приехал малоизвестный 26-летний поэт Борис Пастернак.

Пастернак тогда находился в депрессии. После знакомства с Маяковским он считал, что ему нечего сказать как поэту, по сравнению с Маяковским он ощущал себя бездарностью. Но, оказавшись вне Москвы, в теплой семейной атмосфере дома Збарских Борис Пастернак просто заново родился.

Местные пейзажи привели его в восторг. Он катался на санях и на лыжах, ездил по окрестностям. Полгода, проведенные в Прикамье, запомнились поэту как один из самых лучших периодов его жизни. И это нашло отражение в его творчестве. Именно во Всеволодо-Вильве Пастернак написал самые прекрасные стихи - «Урал впервые», «На пароходе» - это жемчужины его творчества.

И в своей прозе он постоянно возвращался к воспоминаниям об Урале. Героиня его книги «Детство Люверс» родилась и выросла в Перми. В 30-х годах он начал писать роман «Записки Патрика», который начинался сценами, происходившими во Всеволодо-Вильве. В годы войны весь его архив погиб - сгорел во время пожара на даче в Переделкино, пропал и роман. После войны он снова вернулся к роману, который к тому времени уже стал носить название «Доктор Живаго», и опять начал его с Урала. Те месяцы он вспоминал как счастливое и плодотворное время. И в своем романе «Доктор Живаго», за который Борису Пастернаку присудили Нобелевскую премию, под названием Юрятин он вывел Пермь.

Дом управляющего заводами во Всеволодово-Вильве в советское время служил больницей. К концу прошлого века он почти разрушился. Но, когда решили сделать музей, дом восстановили по старому проекту - сохранился чертеж. Первый кирпич в обновленный дом заложил в 2006 году сын Бориса Пастернака Евгений.

Кстати, во Всеволодо-Вильве гостил и другой великий писатель - Антон Павлович Чехов. В 1902 году его на несколько дней привозил сюда Савва Морозов - отдохнуть, половить окуньков в местной речке Вильве. Заодно Чехов открыл местную школу, которая сейчас носит его имя.

Но его впечатления о поселке были менее радужными, чем у Пастернака. «Пишу тебе сие черт знает откуда, из северной части Пермской губернии...Жизнь здесь около Перми серая, неинтересная, и если изобразить ее в пьесе, то слишком тяжелая», - писал он в одном из писем.

Александровский район,

Пос. Всеволодо-Вильва, ул. Свободы, 49.

Режим работы: вторник - воскресенье с 10.00 до 19.00.

Билеты: 50 - 100 руб., дети до 18 лет бесплатно

Как добраться: От Перми до Всеволодо-Вильвы - 240 километров. Доехать до поселка можно на рейсовом автобусе «Пермь - Всеволодо-Вильва» или «Пермь - Александровск».

На автомобиле по автодороге Пермь - Березники, не заезжая в Березники, а повернув перед ними на трассу Соликамск - Кунгур.

Дом-музей Василия Каменского

В этом году Прикамье отметило 110-летнюю годовщину авиации в Перми - летом 1911 года наш земляк Василий Каменский на самолете «Блерио-XI» совершил первые полеты над городом.

Но в первую очередь Каменский известен как писатель и поэт-футурист, друживший с Маяковским, Хлебниковым и Бурлюком. Он написал немало произведений, в числе которых поэма «Емельян Пугачев», роман «Пушкин и Дантес», роман в стихах «Могущество», который автор посвятил советским летчикам, а также поэтический сборник «Звучаль веснянки». Успел Василий Каменский примерить на себя и образ киноактера: в 1918 году он снялся в фильме «Не для денег родившийся».

Бывший дом священника в селе Троица был передан Василию Каменскому в 1931 году. Из обычной деревенской избы поэт создал дом-корабль, с рубкой и палубой. В этом доме Василий Каменский прожил 20 лет, до самой смерти. В 1974 году в здании был открыт музей Василия Каменского. В кабинете на втором этаже восстановлена обстановка, в которой жил и работал поэт.

В доме сохранилась круглая печка, расписанная Василием Каменским собственноручно. Фото: Музей Каменского.

К сожалению, во время пожара, произошедшего в 1984 году, многое сгорело, и большинство экспонатов являются просто аналогами, вещами того времени. Тем не менее кое-что из личных вещей Василия Каменского спасти удалось. В частности, книги поэта, его печатную машинку, гармонь и куклу-персиянку, привезенную им из первого заграничного путешествия. А еще в доме сохранилась круглая печка, расписанная Каменским собственноручно.

В кабинете на столе разложены газеты 30-х годов с публикациями писателя, исписанные Каменским блокноты, сточенные цветные карандаши, которые помнят руки писателя, а также подлинный альбом с рисунками Каменского, которые он рисовал в последние годы жизни. Они сделаны левой рукой - писатель был парализован и прикован к кровати.

Пермский район,

с. Троица, ул. Советская, 18.

Режим работы: вторник - суббота с 10.00 до 18.00.

Билеты: 90 - 180 руб., дети до 18 лет бесплатно

Как доехать: на автобусах №118 «Пермь - Троица», №119 «Пермь (автостанция Южная) - Троица». На автомобиле по дороге Пермь - Сылва - 50 километров от Перми.

Литературный музей Виктора Астафьева

Два дома в Чусовом связаны с именем Виктор Астафьева. Один из них - небольшой деревянный домик по улице Партизанской, 76, где жил начинающий писатель. Второй - бывший колбасный цех, расположенный в подвале 3-этажного жилого дома по адресу: ул. Фрунзе, 38. Именно здесь Виктор Астафьев написал свой первый рассказ «Гражданский человек», который был опубликован в 1951 году в газете «Чусовской рабочий». В колбасном цехе Виктор подрабатывал вахтером, и рассказ он писал в вахтовом журнале.

Виктор Астафьев прожил в Чусовом 17 лет - с 1945 по 1962 год. Затем переехал с семьей в Пермь, где жил до 1969 года. В Чусовой писатель приехал после войны вместе со своей женой Марией. В 50-е писатель окончил Высшие литературные курсы при Литинституте и был принят в Союз писателей РСФСР. В Чусовом он создал такие свои произведения, как «До будущей весны», «Перевал», «Кража», «Где-то гремит война».

Последний раз Астафьев приезжал в Чусовой в 1997 году, когда ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Чусового».

Музей Астафьева был создан в 2002 году по инициативе Леонарда Постникова. В здании на улице Партизанской находится постоянная экспозиция «Дом, который построил писатель В. П. Астафьев». Она посвящена истории начала творчества Виктора Астафьева в Чусовом и включает в себя обстановку жилого дома писателя. А в бывшем колбасном цехе представлены личные вещи, книги, скульптуры, живопись, фотографии писателя и его жены.

г. Чусовой,

ул. Фрунзе, 38 и ул. Партизанская, 76.

Режим работы: понедельник - четверг с 8.30 до 16.30, пятница с 8.30 до 15.30.

Билеты: 25 - 65 руб.

Как добраться: на автобусе от автовокзала Перми до автовокзала Чусового, на электричке со станции Пермь II до станции Чусовская. На автомобиле через Чусовской мост, далее - на Полазну, затем - по указателям на Чусовой.