Манеж «Спартак» хотят открыть к юбилею Перми

Так будет выглядеть фасад спорткомплекса

К 300-летию Перми новую жизнь обретет легкоатлетический манеж «Спартак». Он превратится в спортивный объект, в котором можно будет проводить соревнования по легкой атлетике всероссийского уровня.

Манеж «Спартак» - первый легкоатлетический объект Перми - был открыт в 1977 году, к 60-летию Октябрьской революции. Но за минувшие годы он пришел в аварийное состояние. Лет 5 назад с большой вероятностью спортивное сооружение могли снести. Пермяки даже собирали подписи, чтобы сохранить «Спартак». И в конце 2018 года администрация Перми выкупила манеж. Но реконструкция началась только этим летом. Подрядчик успел провести демонтажные работы и начал делать кровлю. Завершить все работы он планирует к юбилею города.

После проведения реконструкции в манеже появятся беговые дорожки длиной 200 метров, дорожки для спринтерского бега на 60 метров. Отдельные секторы оборудуют для толкателей ядра и прыгунов в длину и в высоту. В обновленном манеже смогут заниматься не только легкоатлеты, но и бадминтонисты, единоборцы и другие спортсмены. А рядом со спортобъектом построят вело- и беговые дорожки, площадки для стритбаскета и воркаута.