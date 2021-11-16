Какой быть Каме в двадцать первом веке

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Не каждый город-миллионник может похвастаться такой живописной и полноводной рекой, как наша Кама. Еще недавно ее с благодарностью называли рекой-труженицей, так много она значила для экономики города и всего края.

С развитием железнодорожного и автомобильного транспорта Кама ушла на заслуженный отдых. Какую ей роль суждено играть в дальнейшей истории города на рубеже его 300-летия? Как пермякам использовать неоспоримое преимущество - то, что у них есть красавица-Кама?

В Перми состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Река Кама в исторических судьбах города Перми». Она прошла в рамках шестого исторического форума, инициатором и организатором которого выступает Пермская городская Дума.

К обсуждению подключились все - ученые, краеведы, публицисты и школьники, которые подготовили исследования в ходе школьной научно-практической конференции. Разговору не помешала пандемия - он проводился в режиме видеоконференцсвязи.

Идеи не канут в Лету

Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин отметил широкое представительство участников конференции.

- В рамках шестого исторического форума мы обращаемся к роли Камы в развитии Перми, - отметил Дмитрий Малютин. - Река стала визитной карточкой Перми, тем истоком, из которого вырос наш город. Как Пермь и Кама будут сосуществовать в двадцать первом веке? Исчерпал ли фактор реки свое созидательное значение для города или, напротив, может предложить новые экономические, социальные, культурные векторы? От того, как мы ответим на эти вопросы, зависит уже ближайшее пермское завтра.

- Мы благодарны, что к диалогу подключились представители научного сообщества из соседних регионов, немало реальных интересных идей предложили учащиеся в ходе школьной научно-практической конференции, - оценил высокий потенциал форума модератор дискуссии, старший преподаватель Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Андрей Маткин. - Все доклады обязательно будут опубликованы в итоговом сборнике конференции, и можно с уверенностью сказать, что они станут весомым вкладом в осмысление путей развития города.

«Она для каждого своя»

Участники конференции отмечали, что Кама издавна становилась источником вдохновения для поэтов, писателей, кинодокументалистов. И в жизни каждого пермяка она связана с яркими воспоминаниями. Для кого-то это первая рыбалка в притоках реки, для кого-то - поход с родителями на набережную, прогулка на речном трамвайчике.

- Наверное, нет ни одного пермяка, который не гордился бы Камой, она для каждого своя, - заметила заведующая кафедрой междисциплинарных исторических исследований Пермского государственного научно-исследовательского института, доктор исторических наук Галина Янковская. - Сегодняшняя конференция должна послужить основой для постановки задач на будущее для тех, кто управляет городом, представить новые идеи.

Одна из таких идей прозвучала в выступлении школьника - ученика-десятиклассника Пермского президентского кадетского училища Дениса Светлакова. Он обратил внимание: образ красавицы-реки отражен в творчестве многих известных литераторов - Каменского, Чехова, Горького. Но практически нигде не встречается литературного описания зимней реки.

- Жизнь на набережной зимой у нас всегда замирала, может быть, стоит изменить эту традицию? - предложил юный докладчик.

Его предложение созвучно с планами, которые выстраивают руководители города - после реконструкции и появления современной спортзоны набережная может собирать горожан круглый год. Очевидно, теперь нужно наполнить зимний сезон запоминающимися событиями.

Белые пятна в камской истории

Трудно чем-то гордиться, не зная этого. Представители научного и библиотечного сообщества рассказывали на конференции, что предпринимается для популяризации истории Камы. Например, сейчас в пермской библиотеке имени Горького открыта выставка, посвященная нашей реке. На библиотечном портале пермяки смогут посмотреть интересные подборки.

И, тем не менее, в летописи нашей красавицы-реки остаются страницы, о которых знают далеко не все горожане и даже краеведы. Например, многим ли известно, что в свое время всерьез разрабатывался проект трансуральского водного пути из Прикамья в Сибирь, и, будь он воплощен, из Перми можно было бы на теплоходе доплыть до Новосибирска. Как рассказал научный сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук Александр Думчиков, на память о тех временах остался подземный канал из Чусовой до реки Исеть, который помогает снабжать водой Екатеринбург.

И нигде до сих пор не отражено в литературе, что Камскую ГЭС начали строить еще в 1930-е годы и должны были сдать в 1940-е годы. Как рассказала начальник отдела хранения ГКБУ «Пермский государственный архив социально-политической истории» Анна Мохова, в Левшино для этой стройки привезли 15 тысяч рабочих, поселив их в огромных шатрах. Но успели лишь начать строить шлюзы - помешала война.

Еще одна мало изученная страница - о том, как до строительства автомобильного моста пермяки переправлялись на другой берег Камы. Как рассказал старший преподаватель Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, кандидат исторических наук Александр Глушков, в довоенные времена моторные лодки и паромы считались таким же городским транспортом, как автобусы и трамваи.

Реинкарнация для реки-труженицы

Кама трудилась всегда. В XVIII веке, как рассказал доцент Пермского национального исследовательского политехнического университета, кандидат исторических наук Михаил Нечаев, по ней сплавляли медь в Нижний Новгород и Москву. В XIX веке Пермь превращается в портовый город, здесь развивается судостроение - купцы и промышленники заказывают шитики, полубарки, коломенки. По словам заведующего пермским Музеем истории торговли на Центральном рынке Дениса Думлера, именно благодаря реке формируется и архитектурный облик Перми. Пароходчики - Любимовы, Мешков, а также купцы, которые везут товары по реке, строят в городе особняки и общественные здания для благотворительных заведений, музея, училищ и университета.

Даже в экономическом смысле облик города, не будь реки, был бы совсем иным.

Доктор исторических наук, доцент Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук Константин Бугров отметил, что именно благодаря Каме, по которой в довоенные времена везли бакинскую нефть, в городе возникает нефтепереработка, на которой впоследствии начинают перерабатывать и прикамские нефтепродукты.

Сейчас транспортное значение водной артерии начинает отходить на второй план. Как отметил профессор Свободного университета, социолог города лаборатории «Гражданская инженерия» из Красноярска Петр Иванов, сейчас важно понять, каким должен стать переход от индустриального образа реки к постиндустриальному.

- Именно это и было основной задачей - осознать, как можно использовать такое важное конкурентное преимущество, как наша Кама, в планах по развитию города, - оценил значение «камского форума» руководитель гордумы Перми Дмитрий Малютин. - Материалы конференции дают богатую пищу для размышления о будущем нашего города. Они могут стать отличной аналитической базой для будущих проектов, связанных с Камой, с ее местом в жизни современной Перми.