С 1 по 5 декабря в Губахе пройдет театральный фестиваль «Камский»

Фото: Камский fest/ВКонтакте

Свои постановки представят Березниковский драматический театр и драматический театр для детей и молодежи «Бенефис», Чайковский театр драмы и комедии и Лысьвенский театр драмы им. Анатолия Савина, Молодежный театр «Доминанта» из г. Губаха, Коми-Пермяцкий драматический театр юного зрителя г. Кунгура.

«Камский» - это фестиваль-путешественник. Ранее его проводили в Березниках. Место проведения фестиваля в 2021 году – г. Губаха. Молодежный театр «Доминанта» - один из самых юных театров Пермского края. С 2012 года Молодежный театр «Доминанта» является организатором ежегодного театрального ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой», объединяющий самые смелые идеи театров России и зарубежья. В этом году город не только объединит лучшие спектакли театров региона, но и станет центром притяжения самых смелых режиссерских замыслов.

В заключительный день фестиваля состоится круглый стол на тему: «Театральное искусство в малых городах Пермского края. Проблемы развития». Модераторами выступят Любовь Зайцева, художественный руководитель Молодежного студии-театра «Доминанта» и Марина Зорина, директор фестиваля, член Правления Пермского отделения СТД РФ. На Круглый стол приглашены Главы муниципалитетов и руководители муниципальных органов культуры. Организатором дискуссии выступит заместитель министра культуры Пермского края Марина Валерьевна Илюхина. Руководители театров будут иметь возможность обменяться опытом с коллегами и подвести итоги фестиваля.

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