Пермякам предлагают срубить елочку под самый Новый год

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- У нас уже стало традицией: перед Новым годом мы отправляемся с детишками в лес, чтобы принести домой лесную красавицу, - говорит пермяк Евгений. - Выходит дешевле, чем покупать ее на елочном базаре, но не в этом дело. Тут тоже приходится потратиться на бензин, перед этим надо еще съездить в лесничество, где на карте покажут место и назначат дату вырубки. Но получается незабываемое новогоднее приключение! Мы все вместе долго выбираем елочку, детям обязательно объясняем при этом, что не портим природу. Ведь обычно выделяют места для рубки вдоль дорог или нефтепроводов да под линиями передач, где поросль все равно раз в 5 лет расчищают.

- Действительно, такая традиция становится все более популярной у горожан, - объясняют в Пермском лесничестве. - В прошлом году, например, у нас скапливались очереди, и на оформление договора купли-продажи пришлось поставить четырех лесников. После 13 декабря мы снова начнем выписывать елочки, с этого момента, кстати, на въездах в город патрули ГИБДД начнут осматривать машины.

Сколько стоит

В этом году елочки будут стоить не дороже 150 рублей: высотой до метра - около 25 рублей, до двух метров - 50 рублей, до трех - 100. Очень высокие ели спросом обычно не пользуются, да и растет их на указанных участках мало.

Где и как выписать

Для оформления договора придется подъехать к лесникам. В Перми они находятся по двум адресам:

- Пермское лесничество - в селе Култаево на улице Романа Кашина, 81, телефоны для справок: 294-80-23, 294-82-98;

- Закамское лесничество - на улице Маршала Рыбалко, 119, телефоны: 284-04-35, 284-04-42.

При себе нужно иметь оригинал паспорта и номер ИНН.

Как выбрать

Можно оформить не больше двух лесных красавиц на семью. В договоре придется указать, что это будет - ель, пихта или сосенка. Но лесники предупреждают: «У сосен невысокого роста довольно редкие ветви, а подходящие пихточки, возможно, придется поискать, они у нас встречаются реже, чем елки».

Вас попросят указать примерную дату вырубки. В лесничестве говорят, что многие предпочитают приехать в лес под самый Новый год, в том числе и 31 декабря.

Как могут наказать

Лесники напоминают, что за незаконную рубку хвойных деревьев могут выписать штраф от 3 до 4 тысяч рублей, а за вырубку более двух елочек может наступить и уголовная ответственность, что грозит штрафом до 500 тысяч рублей или даже лишением свободы до 2 лет.