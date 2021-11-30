Тридцать тысячелетий Перми: люди жили на территории города еще в глубокой древности

Археологи Камской экспедиции на раскопках. Фото: vk.com/archaeology.perm

Многие думают, что седая древность со жрецами, приносящими человеческие жертвы кровожадным богам; воинами с бронзовыми мечами, стойко обороняющими города от полчищ врагов; ушлыми торговцами, возящими товары из заморских стран, - это все было где-то далеко, а на месте Перми раньше только лес рос. Это не так. На территории города и ближайших сел найдено более двухсот поселений, существовавших здесь тысячи лет назад. Самые древние относятся к каменному веку, но обнаружены здесь и селения бронзового века, и крепости эпохи раннего железа.

Каменный век - охотники на мамонтов и первые рыболовы

В Пермском крае самый древний найденный палеолитический памятник - Ельники II - относится к периоду 250-тысячелетней давности. А на территорию Перми первые люди пришли около 30 тысяч лет назад. Они кочевали по лесам, кормясь охотой и собирательством и разбивали свои стоянки на берегах Качки, Сылвы, Чусовой.

Животный мир Прикамья в те годы сильно отличался от современного, и для охотников находились более достойные и непростые цели, чем кабаны и медведи. На стоянках около Усть-Качки и в Заозерье были найдены кости мамонтов, а на стоянке Тарасово на Сылве - кости шерстистого носорога.

В апреле 2003 года при раскопках на месте строительства АЗС на улице Парковой в Перми археологи Камской археологической экспедиции под руководством Андрея Мельничука обнаружили поселение человека эпохи позднего палеолита, существовавшее 15 тысячлет до нашей эры. В результате раскопок вблизи места впадения реки Стикс в Егошиху было собрано несколько тысяч разнообразных каменных орудий. Оказалось, что это не временная стоянка охотников, как предполагали археологи вначале, а постоянное поселение, где долгое время жили люди. Обитатели стоянки охотились на оленей и лошадей-мустангов.

Бронзовый век - мирные скотоводы

В бронзовом веке (XVII век до н.э. - VII век до н.э.) жители будущей Перми занялись животноводством. Предпочтение они отдавали лошадям, потому что те, в отличие от коров, могут самостоятельно пастись даже зимой, выкапывая сухую траву из-под снега. Местных мелких лошадок разводили ради мяса, крупных ездовых животных приходилось покупать у южных кочевников.

Средняя температура воздуха тогда была выше, чем сейчас, поэтому в Прикамье начали приживаться многие изобретения южных народов, к примеру, сосуды с плоским дном. Раньше все емкости были с острым или округлым дном: такие не поставишь на стол, зато их удобно размещать в очаге или костре между камнями. А для горшка с плоским дном нужна печь.

Ну, и конечно, главное отличие этого периода - появление металлургии. Медь добывали из местных медистых песчаников или покупали у восточных соседей, владевших уральскими рудниками. А вот олово, необходимое для производства бронзы, было только импортное.

Жизнь тогда была мирная, чужаки не набегали, все соседи - такие же небогатые скотоводы, места хватало всем, поводов воевать не было.

Железный век - власть воинов и жрецов

В раннем железном веке (VIII век до н. э. - V век н. э.) климат поменялся - похолодало, увеличилась влажность. Пастбищ стало не хватать, и начались стычки за территорию и скот. Пришлось строить укрепления. На территории современной Пермии Пермского района появились первые города в изначальном смысле слова, то есть поселения, огороженные земляным валом и крепостной стеной с башнями. Стены складывали из бревен, иногда из соединенных клетей-срубов, внутрь которых для прочности засыпали камни и землю, а поверху могли поставить частокол. В некоторых крепостях жили постоянно, в других жители ближайших деревень собирались в случае опасности, туда же сгоняли скот. Крупный город был построен на Гляденовской горе, потом его взяли штурмом и сожгли, затем на его месте возникло святилище - одно из главных в Прикамье.

Жители этих городов и святилищ могли позволить себе дорогие импортные вещи - скифские мечи-акинаки, украшения в скифском зверином стиле. В устье Чусовой на Конецгорском святилище была найдена египетская статуэтка бога Амона, на Гляденовской горе нашли тысячи стеклянных бус Ближнего Востока, Египта и Сирии, а также монеты из Персии и Китая, отчеканенные в первом веке нашей эры. Несколько скифских мечей обнаружили в поселке Юг и около Усть-Качки, сейчас они хранятся в Пермском краеведческом музее.

Одно из крупнейших в Евразии святилищ

Тогда же совершенствуются и методы рыбной ловли. Появляются железные крючки по 25 сантиметров в длину и бронзовые блесны. Правда, крепили их не на удочку, а на перемет. Археологи находят кучки по 10-12 крючков, потерянные рыбаками древности.

Железный век в Прикамье представляют две археологических культуры - ананьинская и гляденовская, названная в честь богатой на находки Гляденовской горы возле Нижних Муллов.

Сначала возникла ананьинская культура, при которой главную роль играли военные вожди и их дружины, которых хоронили в могильниках вместе с железным и бронзовым оружием, украшениями и другими ценностями. Клинки и топоры той эпохи сами по себе представляли произведения искусства: находят то чекан, украшенный фигурами волков, то меч, в рукоять которого вставлена хризолитовая фибула с головой Амура, некогда принадлежавшая римскому легионеру. А вот металлические доспехи древним прикамским воителям были не по карману, поэтому они носили броню из костяных пластин.

Из ананьинской культуры сформировалась более мирная гляденовская культура, власть перешла к жрецам, а все богатства стали скапливаться в святилищах. Самое главное святилище (одно из крупнейших в Евразии) находилось на Гляденовской горе, окруженное тремя защитными валами. Внутри располагались капище с деревянными идолами, хозяйственные постройки, место для проживания паломников. По костищу - слою костей толщиной в 1,5 метра, найденному во рве возле капища, - можно судить, кого приносили в жертву местным божествам. В основном это были лоси и медведи, но встречаются и человеческие останки, в том числе кости детей.

С начала V века на Прикамье все чаще стали набегать кочевники - предки башкир. Большая часть коренного населения ушла на север, а некогда богатый и многолюдный регион пришел в запустение.

Новые села и города на месте древних крепостей и святилищ построят только через тысячу лет в ходе русской колонизации Прикамья.