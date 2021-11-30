«Скорая» примчалась мгновенно, но спасти Арину Биктимирову медики так и не смогли

Фото: страница в Instagram Минспорта.

- Это огромная потеря! Нам сейчас со всей России звонят и выражают соболезнования. В тхэквондо Арина пришла в шесть лет и уже в 11 начала выступать за сборную России. Она настоящая девочка-звезда была, причем, не только в спорте, но и в музыке и учебе, профессию она себе выбрала нестандартную, училась на втором курсе ПГНИУ и мечтала стать радиофизиком, - рассказали «КП» оба тренера по тхэквондо талантливой пермской спортсменки Арины Биктимировой, 19-летняя девушка внезапно скончалась в ночь на понедельник, 29 ноября.

В спорте талантливую спортсменку ждало огромное будущее. Если Арина выступала на соревнованиях, то это значило, что медаль за собой она автоматически резервировала.

- Находясь на грани своей выносливости, она всегда тянула бой, - говорит ее тренер Даниил Горбунов. – В начале ноября Арина прекрасно выступила и стала чемпионкой Европы.

В воскресенье, 28 ноября Арина весь день провела у себя дома. У ее было ни тренировок, ни других дел вне дома. Вечером, как обычно, легла спать и в четыре утра потеряла сознание и захрипела. Родители услышали это, проснулись и вызвали «скорую». Врачи приехали мгновенно, но спасти девушку не смогли. Сейчас проводится экспертиза, которая установит точную причину смерти.

- Арина была единственной дочкой у своих мамы и папы, они вложили в нее все, что у них было и вот такая беда, - говорит тренер. – Причем, мы не можем понять, что могло произойти с ее здоровьем. У Арины никаких хронических заболеваний не было. Перед каждыми соревнованиями спортсменов не просто проверяют, а в буквальном смысле «просвечивают», и Арина, когда ее проверяли перед поездкой на чемпионат Европы, была полностью здорова. И то, что случилось – для нас тоже шок.

«Арина была очень светлой и честной спортсменкой! Интересным, разносторонним, увлекающимся человеком!», «Очень жаль, что так коротко. Но это было очень ярко! Не могу поверить!», «Ужасная потеря. Наша самая лучшая девочка», «Талантливая чемпионка! Мы следили за всей ее спортивной карьерой, гордились ее успехами и в пример ставили своим дочерям», «Ариша была очень доброй, отзывчивой девочкой, всегда приходила на помощь», - пишут соболезнования все, кто знал ее.

Редакция «Комсомольской правды» также выражает искренние соболезнования родным и близким талантливой студентки и спортсменки.

Прощание с Ариной Биктимировой состоится в среду, 1 декабря с 11-45 до 12-45, по адресу Новогайвинская, 71.

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