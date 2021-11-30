Социальное страхование, как «дважды два»

Участники «Круглого стола» обсудили нововведения в социальном страховании Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Каким будет механизм оформления пособий по временной нетрудоспособности или по беременности и родам уже в следующем году, какие изменения ждут систему обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, и почему бумажный листок нетрудоспособности уходит из жизни граждан нашей страны. Об этом рассказали специалисты отделения Фонда в ходе мероприятия.

По словам управляющего Галины Токаревой, Фонд социального страхования – государственная структура, которая успешно включилась в реализацию программы цифровой экономики. Уже очевидно, что спрос на онлайн-услуги будет расти с каждым годом. Новые сервисы становятся более технологичными, чтобы справляться с любыми объемами. Меняется и структура оказания государственных услуг. Сроки предоставления сокращаются до нескольких часов, а там, где требуется межведомственное согласование и проверка данных, они занимают пару дней.

- Все наши услуги в скором будущем предполагают «интерактивное взаимодействие с заявителем», когда получатель услуг, нажимая кнопку на сайте, на смартфоне сможет в электронном виде, без посещения присутственных мест фонда, эту услугу заказать и получить, включая социальные товары. Уже совсем скоро и рождение ребёнка в семье будет предполагать автоматическое формирование его социальных прав, автоматическое начисление пособий и перечисление их с использованием государственной платёжной системы „МИР“ на карту. Без специальных дополнительных заявлений, а посредством межведомственного взаимодействия между органами ЗАГС, медицинской информационной системой здравоохранения и системой Фонда социального страхования будут назначаться пособия по временной нетрудоспособности, - добавила Галина Токарева.

Только электронный формат: бумажные листки нетрудоспособности уходят в прошлое

Одно из самых важных изменений в законодательстве, которое затрагивает всех граждан России - оформление и выдача медицинскими организациями нашей страны только электронных листков нетрудоспособности.

- С 1 января 2022 года выдавать листки нетрудоспособности медицинские организации края будут только в электронном формате. Уведомления об открытии сотруднику больничного листа и любом изменении статуса этого документа также со следующего года будут приходить работодателям в автоматическом режиме. Возможность оформить вместо бумажного электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) появилась у граждан нашей страны с 1 июля 2017 года. Данное нововведение значительно облегчило жизнь и работодателей, и работников в непростой период пандемии коронавируса. Кстати, граждане России оформили уже свыше 90 миллионов цифровых больничных листов.

А в Пермском крае за 10 месяцев текущего года выдано почти 560 тысяч электронных документов. Работники с подтвержденной записью на Госуслугах получают информационные сообщения о своих ЭЛН, а также могут узнать всю необходимую информацию об ЭЛН и его оплате в Личном кабинете получателя услуг ФСС (вход с логином и паролем от Госуслуг). Для получения всей необходимой информации граждане могут также воспользоваться мобильным приложением «Социальный навигатор» - рассказала Татьяна Луганская, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Ровно год действует механизм «прямых» выплат социальных пособий, который позволяет работнику вне зависимости от финансового положения работодателя получать гарантированную государством помощь. За 10 месяцев текущего года произведено свыше 590 тысяч выплат застрахованным гражданам по временной нетрудоспособности, а это более 6 миллиардов рублей. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получают около 17 тысяч граждан нашего региона. За указанный выше период выплачено таких пособий на сумму почти 1,7 миллиарда рублей. Все пособия выдаются в установленные законодательствам сроки при условии своевременного направления работодателями документов и сведений, необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения. О том, как изменится механизм выплат социальных пособий в 2022 году участники «круглого стола» узнали из доклада Светланы Цыбы – начальника отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам.

Итоги кампании по приему документов на обеспечение предупредительных мер подвела Любовь Шардина – начальник отдела страхования профессиональных рисков.

В этом году срок подачи в отделение Фонда заявления о финансовом обеспечении предупредительных мер продлен до 1 октября 2021 года. Также работодатели региона вновь получили возможность возместить за счет сумм страховых взносов комплекс профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе, приобретение масок, перчаток, термометров, санитайзеров, проведение лабораторного обследования работников на COVID-19, которые позволяют обеспечить безопасность работников на рабочем месте во время пандемии. С каждым годом растёт объем средств, направляемых отделением Фонда на предупредительные мероприятия, в 2021 году из бюджета ФСС РФ выделено более 300 миллионов рублей.

В это непростое время отделение Фонда продолжает работу с гражданами льготных категорий. За 10 месяцев текущего года заключено свыше 300 государственных контрактов на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Уже израсходовано свыше 650 миллионов рублей. В этом году путевки на санаторно-курортное лечение уже получили более 3 тысяч льготников и сопровождающие их лица. Если говорить о перспективах работы в данном направлении, то очень важное законодательное решение – введение электронных сертификатов на технические средства реабилитации. О том, что такое электронный сертификат рассказала заместитель управляющего отделением Фонда Мария Шишкина.

В завершение мероприятия управляющий отделением Фонда Галина Токарева подчеркнула: «В идеале мы стремимся к тому, чтобы можно было в один клик получить любую справку или услугу, возможно, для этого в скором времени потребуется только запись голоса человека. Мы постоянно внедряем новые решения, ведь наш основной приоритет — человек!»