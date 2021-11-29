. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 30 ноября 2021 года: в Прикамье за сутки выявили 692 новых случаев COVID-19.

По сообщению Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 692 новых случая COVID-19.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 140 077. За сутки в регионе проведено 7 983 ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По состоянию на утро 29 ноября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 145 022 человека. 802 208 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 324 пациента. Из них 140 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 826 человек.