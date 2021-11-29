Пермский психиатр объяснил, почему мы ведемся на бешеные скидки в «черную пятницу»

Иллюзия создается за счет ограниченности сроков распродажи, хотя на самом деле это продолжается в течении двух долгих месяцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По статистике в распродажах «черной пятницы» хотя бы раз участвовали 64% опрошенных пермяков. Масштабные распродажи в конце года уже стали нашей ежегодной реальностью. В эти дни магазины не перестают пользоваться доверчивостью потенциальных покупателей и сначала масштабно рекламируют «черную пятницу» 11 ноября, потом 26-го, затем все эти скидки плавно перетекают в киберпонедельник…

Почему люди «клюют» на уловки маркетологов и нередко скупают то, что им совсем не нужно? Что происходит с мыслями человека в сезон масштабных распродаж? Почему покупатель ведется на те нереальные скидки, которые обещают продавцы, но в итоге проигрывает? На эти вопросы попытался ответить пермский психиатр Александр Вайнер.

- Попытаемся разобраться, как в «черную пятницу» не сойти с ума и не дать себя обмануть, - объясняет специалист. - Для начала давайте выясним, почему люди с такой охотой тратят огромные деньги в пресловутую «черную пятницу», и какая психическая тайна заставляет их совершать столь необдуманные и бессмысленные покупки?

Актуальность контекста

Вся эта вакханалия проходит перед Новым годом, соответственно с чистой совестью можно нагло себе наврать, что эти траты обусловлены не тем что я транжира, который при помощи бесконечных покупок утилизировать напряжение от поганой жизни, а тем, что я любящий и заботливый семьянин, покупающий подарки родным и близким.

Врожденный конформизм, который в народе называется «стадное чувство»

Вокруг все покупают, лидеры мнений, в социальных сетях тоже подливают масло в огонь, активно рассказывая, что и где они приобрели. Делятся они этим опытом, разумеется, абсолютно бескорыстно. Недавно я писал о том, что стратегия конформизма очень выгодна для нашей нервной системы, а, следовательно, и для выживания. Потратив минимальное количество энергии, мозг узнает выгодную стратегию поведения (все побежали от волка, и я побежал). Но в данном случае, скупой, буквально, платит дважды. Наш мозг, пытаясь сэкономить силы на принятии решений, в результате тратит гораздо больше ресурсов на уровне денег.

Искусственно нагнетаемое ощущение дефицита

Сказка об упущенной выгоде терзает прекрасное сердце потенциального покупателя. Эта иллюзия создается за счет ограниченности сроков распродажи, хотя на самом деле, по факту, этот пир духа продолжается в течении двух долгих месяцев.

Лживые ценники

Обратите внимание, что скидки всегда указываются в процентах, потому что тогда цифры получаются гораздо внушительнее. Не 20 долларов, а 70%. Ведь если указывать все в абсолютных величинах, то выяснится, что я экономлю не так уж и много. Недавно у меня на YouTube был эфир про то, почему люди обманываются. Если в двух словах, то человек измученный неудовлетворенными потребностями с удовольствием покупает обещание эти самые потребности удовлетворить, причем, что важно, без приложения каких-либо значимых усилий. «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!»

Иерархическая гонка

Необходимо доказать городу и миру, что их тип потребления гораздо менее престижен, чем они имели наивность думать, а мой, напротив, более успешный и более качественный. Я купил вещь дороже, а потратил меньше. Следовательно, я не только стою выше на социальной лестнице, но еще и хитрее, и умнее.

Есть еще одна очень значимая причина

Исследования показывают, что психическое напряжение от того что человек потратил больше денег сильнее, чем расслабление от того что удалось сэкономить. Для того чтобы избежать боли связанной с излишними тратами (траты денег для мозга – это буквально боль), люди откладывают значимые покупки на «черную пятницу». Но несостоявшаяся покупка, подвешенная во времени, это источник напряжения, который мозг вынужден терпеть. Поэтому, когда наконец-то приходит черная пятница, мозг не просто «закрывает гештальт», он начинает действовать по принципу «гуляй, рванина». Если очень долго не есть, то потом с голодухи обязательно объешься.

А теперь пришло время ответить на извечный отечественный вопрос: что делать? Это вдвойне необходимо, так как психологов последнее время сравнивают с колдунами именно потому, что они не предлагают конкретных решений. Но, во-первых, я психотерапевт, а не психолог, во-вторых, будете такое говорить, я превращу вас жаб. Ну а в-третьих, ответ есть только один – абсолютно ничего не покупать в черную пятницу, от слова «совсем»!

Существует такое явление, как психическая инерция. Начав что-то делать, остановиться бывает очень сложно, практически невозможно. Для торможения, мозгу приходится приложить поистине титанические усилия. Что более вероятно остановить голыми руками автомобиль, который стоит на ручнике, припаркованный, или летящий по шоссе на полной скорости? Ответ, как мне кажется очевиден.

Поведенческие терапевты людям, которые снижают вес, прежде всего, рекомендуют, чтобы у них дома не было никакого фаст-фуда и сладостей. Если ты имеешь неосторожность искушать свою многострадальную голову, то не стоит удивляться тому, что рано или поздно она с треском провалит испытание. Пресловутая психическая инерция...

Останавливаться в принципе сложно, тем более, когда это связано с поведенческими актами, снижающими психическое напряжение. А покупки, безусловно, психическое напряжение снижают, за счет чего и приносят массу положительных эмоций.

Вы сможете купить вещи дешевле в конце лета, до того, как на них начнут расти цены в преддверии скидок, или на финальных распродажах после нового года, но не нужно это делать в ноябре-декабре, так как в результате с огромной долей вероятности вы потратите гораздо больше денег, чем планировали изначально. Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног, а если закупаешься в черную пятницу, не сможешь избежать необдуманных покупок и бессмысленных трат.