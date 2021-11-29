Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр, с собой нужно взять паспорт и СНИЛС
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На этой неделе, с 29 ноября по 5 декабря, в Перми вновь будут работать пункты мобильной вакцинации, где все желающие старше 18 лет смогут сделать прививку против коронавирусной инфекции и гриппа.
В краевом минздраве напоминают, что перед вакцинацией проводится врачебный осмотр, с собой нужно взять паспорт и СНИЛС. Публикуем список мобильных пунктов вакцинации, с адресами и режимом работы.
ТРК «Планета», шоссе Космонавтов, 162 Б (1й этаж).
Ежедневно с 12 до 18 часов. В наличии вакцина «ГамКовидВак», вакцина от гриппа
ТРК СПЕШИLOVE, ул. Спешилова, 114, 1й этаж
Со вторника по воскресенье с 11 до 17 часов. В наличии вакцина «ГамКовидВак», вакцина от гриппа, вакцина от пневмококковой инфекции
МФЦ, офис «Центральный», ул. Куйбышева, 9
С понедельника по пятницу с 11 до 17 часов. В наличии вакцина «ГамКовидВак», вакцина от гриппа
ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (2я очередь, 2й этаж)
С понедельника по пятницу с 14 до 20 часов, суббота, воскресенье с 12 до 18 часов. В наличии вакцина «ГамКовидВак», вакцина от гриппа.
Помещение банка СБЕР, б. Гагарина, 65А (2й этаж).
С понедельник по пятницу с 10 до 15 часов. В наличии вакцина «ГамКовидВак», вакцина от гриппа.
Спортивный комплекс СПОРТХОЛЛ, пр. Парковый, 58а (помещение медпункта).
Вторник, четверг с 10 до 12 часов. В наличии вакцина «ГамКовидВак», вакцина от гриппа.
ТРЦ «Облака», ул. Ленина, 88 (2й этаж, кабинет 217)
По будням с 11 до 17 часов. В наличии вакцина «ГамКовидВак», вакцина от гриппа.
ВАЖНО!
Пермяки, которые сделали первый компонент вакцины «ГамКовидВак» в мобильном пункте около ТРК «Столица», для получения второго (завершающего) компонента вакцины могут обратиться по адресу: ул. Верхнемуллинская, 75 (адм. Корпус Пермской ЦРБ). Телефон для справок +7 (342) 296-22-46. Ежедневно с 12 до 18 часов.
Как напоминают в минздраве, второй компонент вакцины разрешено ставить не ранее 21-го дня после первого компонента при отсутствии других показаний.
КСТАТИ
С 29 ноября по 5 декабря по техническим причинам прекращает работу пункт вакцинации на Пермской ярмарке. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно.