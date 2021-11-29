Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр, с собой нужно взять паспорт и СНИЛС Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этой неделе, с 29 ноября по 5 декабря, в Перми вновь будут работать пункты мобильной вакцинации, где все желающие старше 18 лет смогут сделать прививку против коронавирусной инфекции и гриппа.

В краевом минздраве напоминают, что перед вакцинацией проводится врачебный осмотр, с собой нужно взять паспорт и СНИЛС. Публикуем список мобильных пунктов вакцинации, с адресами и режимом работы.

ТРК «Планета», шоссе Космонавтов, 162 Б (1й этаж).

Ежедневно с 12 до 18 часов. В наличии вакцина «ГамКовидВак», вакцина от гриппа

ТРК СПЕШИLOVE, ул. Спешилова, 114, 1й этаж

Со вторника по воскресенье с 11 до 17 часов. В наличии вакцина «ГамКовидВак», вакцина от гриппа, вакцина от пневмококковой инфекции

МФЦ, офис «Центральный», ул. Куйбышева, 9

С понедельника по пятницу с 11 до 17 часов. В наличии вакцина «ГамКовидВак», вакцина от гриппа

ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (2я очередь, 2й этаж)

С понедельника по пятницу с 14 до 20 часов, суббота, воскресенье с 12 до 18 часов. В наличии вакцина «ГамКовидВак», вакцина от гриппа.

Помещение банка СБЕР, б. Гагарина, 65А (2й этаж).

С понедельник по пятницу с 10 до 15 часов. В наличии вакцина «ГамКовидВак», вакцина от гриппа.

Спортивный комплекс СПОРТХОЛЛ, пр. Парковый, 58а (помещение медпункта).

Вторник, четверг с 10 до 12 часов. В наличии вакцина «ГамКовидВак», вакцина от гриппа.

ТРЦ «Облака», ул. Ленина, 88 (2й этаж, кабинет 217)

По будням с 11 до 17 часов. В наличии вакцина «ГамКовидВак», вакцина от гриппа.

ВАЖНО!

Пермяки, которые сделали первый компонент вакцины «ГамКовидВак» в мобильном пункте около ТРК «Столица», для получения второго (завершающего) компонента вакцины могут обратиться по адресу: ул. Верхнемуллинская, 75 (адм. Корпус Пермской ЦРБ). Телефон для справок +7 (342) 296-22-46. Ежедневно с 12 до 18 часов.

Как напоминают в минздраве, второй компонент вакцины разрешено ставить не ранее 21-го дня после первого компонента при отсутствии других показаний.

КСТАТИ

С 29 ноября по 5 декабря по техническим причинам прекращает работу пункт вакцинации на Пермской ярмарке. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно.