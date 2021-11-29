Неравнодушные пермяки собрали подарки для подопечных фонда «Дедморозим»

Собранные пермяками средства гигиены направят няням Службы заботы, которые находятся с детьми-сиротами в больницах.

Более 4,5 тысячи подгузников, свыше 200 упаковок с влажными салфетками, несколько десятков упаковок с впитывающими пеленками, сотни пачек с ватными дисками и палочками, средства для купания и ухода за ребенком, детское питание, бутылочки для кормления, присыпки - все это и многое другое собрали неравнодушные жители Пермского края для малышей-сирот, проходящих лечение в больницах.

Это итог благотворительной акции, которая проходила в многофункциональных центрах Пермского края.

Фанаты Сергея Лазарева принесли средства гигиены для малышей

Акция по сбору средств гигиены для подопечных фонда «Дедморозим», которые лечатся в стационарах под присмотром «больничных мам», проводилась с 1 октября по 15 ноября.

- В акции приняли участие как сами специалисты МФЦ, так и обычные жители Прикамья, - рассказали в пресс-службе краевого многофункционального центра. - В Чусовом, например, огромную посылку для детей передали педагоги школы №5, в Березниках - учителя школы №8.

А в филиал «Кировский-3» в Перми средства гигиены для малышей передали представительницы пермского фан-клуба известного певца Сергея Лазарева. Мы благодарны нашим посетителям за их неравнодушие и готовность помочь даже в непростое время.

23 ноября все подарки были переданы фонду «Дедморозим». Координаторы направят ее няням Службы заботы, которые находятся с детьми-сиротами в больницах.

- Чудеса происходят там, где ради них объединяется много отзывчивых людей, - говорит Елена Тиунова, координатор Службы заботы «Дедморозим». - Невероятно ценно, что акция «Выздоравливай, малыш!» каждый год получает большой отклик у жителей Пермского края. Благодаря такой поддержке у детей-сирот в стационарах есть все необходимое, чтобы скорее идти на поправку: профессиональная забота «больничных мам» и средства гигиены. Большое детское спасибо!

Помогать детям можно круглый год

Благотворительная акция проводится в краевом МФЦ совместно с фондом «Дедморозим» уже четвертый год подряд. В прошлом году пермяки обеспечили заботой 130 малышей, сделали их выздоровление более быстрым и комфортным. Самому младшему из них не было и двух месяцев.

По оценкам сотрудников фонда «Дедморозим», собранных в этом году средств гигиены должно хватить минимум на 3 - 4 месяца. Но дети-сироты нуждаются в поддержке круглый год.

Если вы хотите помочь малышам, передать подгузники, пеленки, влажные салфетки и другие средства гигиены можно в штаб «Дедморозим» (г. Пермь, ул. Горького,60) в будние дни с 10 до 18 часов. Предварительно сообщите о своем желании по телефону горячей линии: (342) 270-08-70.

ВАЖНО!

Глава Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что в регионе уделяется большое внимание работе по профилактике детского и семейного неблагополучия и работе с семьями, попавшими в социально опасное положение. Приняты необходимые нормативные документы, выстроено сотрудничество между профильными министерствами, правоохранительными органами и Комиссией по делам несовершеннолетних. Внедрены новые подходы в работе с неблагополучными семьями и детьми. Особый вклад вносят общественные организации и неравнодушные благотворители, которые постоянно сопровождают детей, нуждающихся в заботе и помощи.