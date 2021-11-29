В ЖК «Экопарк Сосновый» введена в эксплуатацию газовая котельная

Фото: «СтройПанельКомплект»

Котельная укомплектована современным высокотехнологичным оборудованием. Здесь установлены три энергоэффективных водогрейных котла Rossen, оборудованные современными автоматизированными горелочными устройствами производства Италии. Температура теплоносителя регулируется автоматически, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Котельная полностью автоматизирована и автономна, процесс управления ее системами осуществляется в удаленном режиме, все данные поступают к оператору. Информация о работе оборудования выводится на диспетчерский пульт в постоянном режиме.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Строительство котельных на территориях комплексной застройки – одна из опций инженерно-сетевой инфраструктуры объекта. Собственные котельные позволяют оптимизировать расходы на тепло, устраняют зависимость от плановых ремонтных работ на центральных сетях, обеспечивают высокую энергоэффективность объектов, за счет отсутствия теплопотерь. Путь теплоносителя до домов – максимально короткий. Котельная спроектирована и возведена с соблюдением всех технологических нормативов.

Фото: «СтройПанельКомплект»

В портфеле СПК уже несколько работающих котельных – в ЖК «МотовилихинSKY», в мкр. Левшино (ул. Делегатская), в жилом доме по ул. Ракитная. Застройщик не только возводит и комплектует котельные, но и совместно с профильными организациями обеспечивает их обслуживание после заселения комплексов.

Строительство ЖК «Экопарк Сосновый» ведется в активном режиме. «СтройПанельКомплект» объявил старт продаж второго дома – в нем представлено всего 83 квартиры. Он расположен рядом с лесом. Широкий выбор ипотечных программ. Рассрочка от застройщика.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте spk.perm.ru и наш.дом.рф. Объекты реализуются в соответствии с ФЗ-214. Срок сдачи ул. Борцов Революции, 1а - 4 кв. 2022 г. Застройщик: ООО "Специализированный застройщик "Экопарк"