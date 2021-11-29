Для учителей Перми продолжаются мероприятия проекта «Учитель 2.0: Перезагрузка»

Фото: АНО «Формируем будущее»

В Перми по инициативе АНО «Формируем будущее» проводятся семинары для учителей, посвященные работе в дистанционном формате и применении новых платформ и приложений для проведения интересных вовлекающих уроков для детей.

Одной из школ на площадке, которой прошли занятия проекта стала предметно-языковая школа «Дуплекс» города Перми, где более 30 учителей посетили мероприятия проекта.

- Занятия, которые были организованы для учителей нашей школы в рамках проекта «Учитель 2.0», позволили коллегам освежить в памяти многие полезные методики и приемы работы в онлайн-формате, а для некоторых стали настоящим откровением, пополнив методические копилки учителей разных предметов конкретными примерами незаменимых программ и приложений для работы на дистанте, - рассказывает учитель английского языка школы «Дуплекс» Сергей Рыжиков.

Участие в проекте, по мнению, Сергея позволили ему, как педагогу, которому удалось 1,5 года назад самостоятельно изучить большой спектр, представленной информации для освоения ряда платформ и вариантов работы, убедится, что знание элементарных вещей при работе в онлайн-формате и владение цифровыми технологиями - уже давно не что-то «за гранью» для современного педагога, а самая настоящая реальность.

Напомним, что в рамках проекта для учителей подготовлена насыщенная программа. Начинаются занятия с темы, касающейся правил организации рабочего места и такие вопросы как правильное расположение компьютера/веб-камеры, подключение/проверка звука, организация света и пр. Настройка аккаунта платформы для видеоконференцсвязи. Учителям рассказывают, как установить платформы, создать аккаунты, настроить безопаснось аккаунта, организовать записи и выгрузить их, администрировать конференции, демонстрировать экран, как планировать конференции.

Внимание уделяют и основным правилам ведения онлайн-урока и, конечно же, правилам удержания внимания в дистанте. Также участники рассматривают основы работы с интерактивными платформами (в т.ч. для выгрузки заданий и создания заданий, создание викторин, обратная связь и чаты, выставления отметок и пр) и основы работы с платформами с полезной информацией: например такими как Грамота.ру, Запятание, Культура письменной речи, Полка, Arzamas, ПостНаука, 1968.Digital, Открытый урок и пр. Завершающей темой встреч становится рассмотрение основ работы с платформами для создания видео и инфографик.

Фото: АНО «Формируем будущее»

- Невозможно переоценить значение подобных занятий для педагогов любого возраста, в связи с острой необходимостью получения и обновления знаний в области e-learning, ведь за этим будущее. Особенно мне понравился блок «полезные советы при проведении видео-урока», который представляет из себя список элементарных, но крайне важных лайфхаков для любого учителя, - добавляет Сергей.

Проект «Учитель 2.0:Перезагрузка» реализуется АНО «Формируем будущее» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом Президентских грантов и информационной и методической поддержке ПРОО НАСМНОГО и проекта «Крепкая семья» в Пермском крае.