«Невероятное потепление, горы снега и ледяной дождь». Синоптики рассказали об аномальной погоде в Пермском крае в декабре 2021

Причина таких погодных сюрпризов - два южных циклона, которые поочередно ворвутся в наш регион Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По прогнозам инженера ГИС-Центра ПГНИУ Андрея Шихова, на предстоящей неделе в Пермском крае будет невероятно теплая погода и выпадет половина месячной нормы осадков. Причина таких погодных сюрпризов - два южных циклона, которые поочередно ворвутся в наш регион. На юге края температура воздуха ожидается на 7-8 градусов выше климатической нормы, на севере региона - более, чем на 10 градусов.

- В ночь на понедельник температура воздуха составит -1...-3 градуса, - прогнозирует Шихов. - В течение дня температура будет постепенно повышаться. В Перми столбик термометра покажет отметку в 0 градусов. По западу и северо-западу будет слабый плюс, по юго-востоку - слабый минус. Существенных осадков и сильного ветра при этом не ожидается. Вторник, 30 ноября, будет весьма теплым, с дневной температурой +2 градуса, но во второй половине дня начнутся сильные осадки. На юге края, вероятнее всего, в виде ледяного дождя, в остальных районах - в виде мокрого снега. В этот день на западе может выпасть до 15 миллиметров осадков - треть месячной нормы.

По прогнозам Андрей Шихова, в среду, 1 декабря, мы можем стать свидетелями очередного температурного рекорда. Почти со стопроцентной вероятностью в этот день воздух прогреется до + 3 градусов, прошлый рекорд составляет + 1,8 градуса.

- В этот день начнется активное таяние снега, - говорит Шихов. - А так как до этого дня снега выпадет очень много, то практически по всему городу невозможно будет ходить. Это будет напоминать февраль 2016 года, когда весь город покрылся ровным слоем воды. А уже в четверг к нам ворвется холодный фронт и принесет похолодание до - 4 градусов. Вся это снежно-водяная каша замерзнет, а на дорогах и тротуарах образуется сильнейшая гололедица. Но похолодание будет кратковременным. В пятницу температура воздуха будет еще в минимальных минусовых значениях, выпадет много снега, а уже в субботу к нам придет очередное потепление и температура воздуха повысится до +3 градусов, что, возможно, станет очередным рекордом.

Согласно долгосрочному прогнозу Андрей Шихова, в воскресенье нас ждет резкое похолодание до -10 градусов - теплая аномалия сойдет на нет и температурный фон вернется к стандартной климатической норме декабре с дневной температурой -10 градусов.

- Однако прогноз на конец недели предварительный и нет стопроцентной уверенности, что теплый фронт нас резко покинет и начнутся холода,- заключил Андрей Шихов.