В Перми прошла научно-практическая конференция врачей-онкологов

В конференции приняли участие около 150 ведущих онкологов из России и из-за рубежа. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

2021 год для Пермского краевого онкологического диспансера юбилейный, ему исполняется 75 лет.

- 30 апреля 1945 года вышло историческое Постановление о мероприятиях по улучшению онкологической помощи населению, - рассказывает заведующий кафедры онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ПГМУ, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Олег Алексеевич Орлов. - За эти 75 лет в Пермском крае вместо двух зданий-развалюх Молотовского онкологического диспансера появилась сначала поликлиника, где сосредоточились диагностика, лечение и наблюдение за пациентами, а потом и современная клиника, где сейчас проходят лечение тысячи пациентов. И наш онкодиспансер продолжает развиваться.

25 и 26 ноября здесь прошла региональная научно-практическая конференция с международным участием под председательством профессора Олега Алексеевича Орлова. Помимо сотрудников онкодиспансера и врачей из Москвы и Челябинска, в ней принимали участие профессора из Узбекистана и Италии. Всего в Пермь приехало около 150 ведущих онкологов.

Онкологи обсудили широкий круг вопросов. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

- На конференции выступили как пермские врачи, так и наши коллеги из других регионов, - пояснил Олег Алексеевич. - Обсуждался широкий круг вопросов, в том числе и проведения диагностики, с помощью которой впоследствии удается уменьшить объем оперативного вмешательства. Наши европейские коллеги рассказывали серьезные вещи по радиотерапии. Профессор Пауло Муто Национального института рака в Неаполе поделился опытом и своими методиками. Вирусолог Франко Мария Буонагуро выступил с прекрасным докладом о вирусе папилломы человека. Профессор Франко Ионна рассказал о новых характеристических и терапевтических стратегиях при ратологии головы и шеи. Он оперировал в Перми и лестно отозвался о хирургической технике наших докторов. Прозвучал на конференции и еще один очень интересный доклад колопроктолога Паоло Делрио. Несколько лекций прочел профессор из Челябинска Олег Гладков по методикам и схемам лечения тех клинических рекомендаций, которые используются в Пермском онкологическом диспансере. А профессор Снеговой из Москвы рассказал о поддерживающей терапии в онкологии.

За последние годы в Перми выучились и начинают работать много молодых докторов-ординаторов. И состоявшаяся конференция была очень полезна для обсуждения и обмена опытом, для формирования образа современного врача-онколога.

- Нам есть чем гордиться, есть о чем сообщить, и конференция с международным участием - это гордость для Пермского края, - отметил главный врач Пермского краевого онкологического диспансера Максим Мезенцев. - У нас есть коллеги и друзья не только в России, но и за рубежом, и мы, несмотря на непростую обстановку, после долгих согласований для проведения этой конференции все-таки избрали очный формат.

За все время пандемии работа онкодиспансера не останавливалась ни на один день. Мало того, медикам удалось продвинуться в двух проектах: «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Внедряются новые методики, врачи продвигаются в диагностике онкозаболеваний, а онкодиспансер оснащается новым оборудованием. Для проведения скрининговых исследований в онкодиспансере появились передвижные цифровые маммограф и флюорограф. И теперь врач видит не только заключение, а описание всех изменений, которые есть в организме пациента.

Главный врач диспансера Максим Мезенцев: В пандемию работа онкодиспансера не останавливалась ни на один день. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

За последние два года пермские специалисты-онкологи продвинулись в радиологическом лечении, также на базе онкодиспансера была открыта генетическая лаборатория. И теперь любая опухоль может исследоваться на наличие мутаций.

- Больные всегда выявляются на периферии, в первичном звене, поэтому нам очень важно, чтобы каждый фельдшер, каждый участковый врач направлял таких пациентов на различные уровни обследования, - отмечает Максим Мезенцев. - За три года в Пермском крае было открыто восемь центров амбулаторной помощи. Каждый работник вкладывает душу, сердце и профессионализм, чтобы онкологическая помощь жителям Пермского края оказывалась на самом современном уровне.