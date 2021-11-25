Пермской галерее назначили нового директора

Вячеслав Торчинский был назначен министром культуры Прикамья в 2018 году. Фото: архив "КП"

Смена руководства Пермской художественной галереи сопровождалась лавиной слухов. Собственно говоря, и первые сообщения о ней появились не от официальных источников, а из телеграмм-каналов. И только в четверг поступило заявление от краевых властей о том, что должность директора галереи займет бывший министр культуры Вячеслав Торчинский, главной задачей которого станет переезд галереи в новое здание. А действующий директор галереи - Юлия Тавризян - будет его заместителем.

- Юлия Борисовна - уникальный специалист и настоящий профессионал, поэтому она необходима Пермской галерее и продолжит работу в качестве первого заместителя, - сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

Сама Юлия Тавризян развеяла все недомолвки, выступив с открытым письмом.

- Вряд ли можно стесняться поста директора крупнейшей культурной институции Прикамья и одного из крупнейших музеев России. Я считала этот пост высокой честью все десять лет, которые я возглавляла Пермскую галерею, и считаю счастьем все 36 лет, которые я в ней работаю…. Да, заявление об уходе с поста директора написано. Пока я на месте, буду по-прежнему рада всех видеть. У меня есть наследственные обязательства по отношению к галерее. Да и дел много начато. Но, как говорится, к предложениям открыта, и «переезд возможен».

Напомним, Юлия Тавризян по специальности - искусствовед, она окончила факультет искусств МГУ. Работает в Пермской галерее с 1985 года. В январе 2012 года она возглавила галерею, сменив на этом посту Надежду Беляеву.

Вячеслав Торчинский окончил Пермский политех. Работал журналистом, затем возглавил собственное рекламное агентство. Он занимал должности председателя Пермского городского комитета по культуре и начальника департамента культуры и молодежной политики. Несколько месяцев был главой администрации Свердловского района. А в 2018 году занял пост министра культуры Пермского края.

СПРАВКА «КП»

Пермская художественная галерея в ноябре отметила 99 лет. Ее собрание насчитывает более 52 000 экспонатов, в том числе около 500 пермских богов, более 1200 икон XVI - XX веков, картины Рубенса, Айвазовского, Репина, Шишкина, Брюллова.

С 1932 года Пермская галерея располагается в здании Кафедрального Спасо-Преображенского собора. После того, как было принято решение о возвращении храма РПЦ, музею пытались найти другое помещение. Под галерею собирались переделать здания сельхозакадемии и ФСБ, ВКИУ и Речной вокзал. В итоге здание для галереи было решено построить на Заводе Шпагина.

Планируется, что новое четырехэтажное здание по проекту архитектурного бюро Сергея Чобана Speech будет сдано в 2023 году. Контролировать процесс строительства и переезда коллекции Пермской галереи на Завод Шпагина и должен будет новый директор.