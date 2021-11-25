К 300-летию Перми российские кавээнщики подготовят пермякам сюрприз

Пермяки в игре. Фото: Международный союз КВН.

В московском концерном зале Крокус Сити холл встретились два поколения пермских кавээнщиков – там прошла большая игра, посвященная 60-летнему юбилею движения КВН в нашей стране. Ее покажут на Первом канале в субботу, 27 ноября.

- Собрались со всей страны ученики одного из отцов-основателей КВН Александра Васильевича Маслякова и устроили праздник юмора и дружбы, позитива и любви, - говорит куратор сборной команды КВН Пермского края Ямур Гильмутдинов. – Перед игрой я встретился с ним, мы обсудили, как кавээнщики будут участвовать в праздновании 300-летия Перми.

Пермяки поздравили Александра Маслякова с 80-летием и 60-летием КВН.

Поздравление от «старичков»

Члены современной прикамской команды наблюдали за игрой из зала – на сцене были преимущественно игроки команд прошлых лет, в том числе, и из пермской «Пармы».

- К сожалению, не все наши звезды смогли собраться, - рассказал Ямур Гильмутдинов. - Все пармовцы востребованы, у кого-то были съемки, спектакли. Но Олег Верещагин, Игорь Ознобихин, Армен Бежанян и Гавриил Гардеев вышли на подмостки от «стариков» и поздравили всех с юбилеем. Показательно, что эти ребята в свое время влились в «Парму» из разных городов нашего края: Олег из Чусового, Игорь из Верещагино, Армен из Осы, Гавр из Закамска, это была настоящая сборная Пермского края!

Что и говорить, времена «Пармы» были золотыми для пермского КВН, и до сих пор пермяки вспоминают бесхитростные шуточки дворового хулигана Коляна и пэтэушниц Жанки и Светки.

- Неважно, что у тебя ноги растут не от ушей, главное чтобы они росли от чистого сердца»! - эти фразочки ушли в народ. - Ты где нам такие юбки оторвала? От Кардена? Как это - от сарафана?

Свитера с буквами «К», «В», «Н» у Александра Смирнова, Дмитрия Пачулии и Максима Паршина, неизменные чупа-чупсы и смешные шапочки у девушек, нарочитый коми-пермяцкий акцент с характерным оканьем – все это растопило сердца болельщиков и жюри.

А затем появился комедийный российский телесериал «Реальные пацаны», авторами, режиссерами и актерами которого выступили бывшие кавээнщики Жанна Кадникова и Николай Наумов. Копилка брэндов Пермского края пополнилась.

Фото на память - два поколения пермских кавээнщиков.

Юмор – дело нешуточное

Стартовала «Парма» в 2002 году, а уже в 2004-ом пермяки дошли до финала Высшей лиги, став «бронзовыми» призерами. Пока это - наивысшее достижение наших земляков в КВН. Но все может измениться – точно так же победоносно ворвалась на кавээновский олимп и современная команда сборной Пермского края.

В этом году пермяки увезли домой из Светлогорска Калининградской области голосящего КиВиНа в Золотом – главную награду музыкального конкурса. А также уверенно «перешутили» именитых соперников в полуфинале.

- Мы уже начали активную фазу подготовки к финалу Высшей лиги, который состоится 18 декабря в Москве, - рассказал Ямур Гильмутдинов. – Будем надеяться, ничего смешного во время репетиций с нами происходить не будет, весь юмор мы прибережем для игры. А вообще-то концовка года обещает быть кавээновской – уже 7 декабря откроется фестиваль нашей школьной лиги, затем пройдут финалы всех лиг нашего краевого чемпионата - Студенческой, Рабочей молодежи, Краевой и Официальной.

А 22 декабря в ДК им. Солдатова стартует традиционный кубок губернатора, на который соберутся лучшие представители всех наших лиг.

Так начинался пермский КВН.

Что пермяки предложили Маслякову?

- Во-первых, мы пригласили в Пермь на празднование 300-летия города членов Премьер-лиги Международного Союза КВН, - рассказал Ямур Гильмутдинов. – Во-вторых, обсуждали с основателем «АМиКа» Александром Масляковым предложение организовать у нас встречу выпускников и транслировать ее на Первом канале. Как известно, «Парма» выиграла подобную встречу в Сочи в 2017 году. Кроме того, возможно, в столице Прикамья удастся провести даже Кубок Чемпионов.