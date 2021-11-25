Круглый стол: «Цифровизация социального страхования»

Мероприятие инициировано Фондом социального страхования Российской Федерации и ИД «Комсомольская правда». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Каким будет механизм оформления пособий по временной нетрудоспособности или по беременности и родам уже в следующем году, какие изменения ждут систему обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, и, почему бумажный листок нетрудоспособности уходит из жизни граждан нашей страны?

Об этом и многом другом рассказывают cпециалисты регионального отделения Фонда социального страхования