10 главных вопросов лору от родителей часто болеющих детей

У каждого второго ребенка в Пермском крае - аденоиды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Моя дочка росла здоровой, пока мы не пошли в детский сад, дальше жизнь пошла по грустному сценарию: неделю ходим, две - болеем, - такие жалобы нередко можно услышать от молодых мам, вышедших с декрета.

Бывает, что банальные ОРВИ протекают в детском возрасте очень тяжело и дают осложнения. На что стоит обращать внимание родителям во время лечения? Нужно ли удалять аденоиды? Как заниматься профилактикой лор-заболеваний? На эти и другие вопросы пап и мам ответил в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) Главный лор-врач Минздрава Пермского края, отоларинголог Краевой детской клинической больницы Александр Шишкин.

Главный лор-врач Минздрава Пермского края Александр Шишкин ответил на главные вопросы родителей часто болеющих детей. Фото: Евгения Романова.

Нужно ли лечить насморк?

- Есть немало родителей, позиция у которых такова: насморк - это не болезнь, - говорит Александр Шишкин. - И в этом есть доля правды: ведь говорят, что если не лечить насморк, он пройдет за семь дней, лечить - за неделю. Но нередко при запущенном насморке у ребенка начинаются всевозможные осложнения: отиты и синуситы. И когда гнойная патология уходит в пазухи и уши, врачам приходится применять хирургический метод.

Всегда ли можно промывать нос?

- Промывание носа - это лечение не первого порядка, и не всегда оно нужно. Часто при промывании полости носа - особенно солевыми растворами - у ребенка может проявиться отит. В начале лечения насморка нужно попробовать местные сосудосуживающие и антисептические препараты. Если он длится более семи дней и проявляется гнойными выделениями, нужно подключать антибиотики.

Поможет ли при насморке прогревание?

- Прогревание носа - это хороший метод, но в острую стадию он не должен применяется. Прогревая верхние дыхательные пути, вы локально усиливаете кровообращение, и инфекция быстрей распространяется. Этот метод чаще должен применяться для хронической патологии.

Почему растут аденоиды?

- Еще одно частое осложнение лор-заболеваний - это гипертрофия глоточной миндалины, или аденоиды. Причина того, что аденоиды появляются у почти каждого второго ребенка, - отчасти климатическая: наш регион расположен в северных широтах. Во-вторых, виновата пища, которую мы употребляем: в продуктах сейчас присутствует большое количество ГМО, пальмового масла и всевозможных консервантов. Все это влияет на органы иммунитета и рост аденоидов. А гипертрофированная глоточная миндалина у ребенка - это предрасположенность к заболеванию вирусными инфекциями.

Как их вовремя распознать?

- К сожалению, сейчас мы живем в ковидное время, и эта ситуация ухудшила доступность к узким специалистам. Именно лор-врачи поликлинического звена, по понятным причинам, чаще увольняются и переходят в частные клиники. Лечить лор-патологии приходится педиатрам, и качество лечения страдает еще и оттого, что у них нет необходимого оборудования. Понятно, если у ребенка острая патология - болевой синдром и температура, можно экстренно обратиться в стационар, где есть детский отоларинголог. Но если этих симптомов нет, на наличие аденоидов родителям может указывать то, что их ребенок является часто болеющим - то есть болеет чаще трех раз в год. Если такое происходит, нужно обследовать малыша и выявлять причину. Еще один из симптомов аденоидита, на который стоит обратить внимание, - кашель в утренние часы.

О чем говорит ночной храп?

- Жалобы на храп у ребенка довольно часты в последнее время, и это тоже проявление гипертрофии глоточных миндалин или аденоидов. Храп является одним из абсолютных показаний к операции. Если ребенок захрапел, ситуация опасна ночными задержками дыхания. Первоначально попытайтесь полечить его консервативно: брызгайте спреем, который назначит врач, и промывайте нос. Если проблема не ушла, это показание к оперативному лечению. И так как до трех лет основная функция аденоидов - иммунная, то у их удаления есть четкие возрастные ограничения: делать операцию желательно после трех лет.

Когда нужно оперировать аденоиды?

- В организме глоточная миндалина выполняет иммунную функцию, но если происходит сбой, она начинает увеличиваться. Болезнь имеет три степени выраженности: первую, вторую и третью. Есть четкие показания к операции, которая называется аденотомия. Она производится при третьей степени гипертрофии глоточной миндалины либо при любой степени выраженности и при сопутствующем храпе, апноэ (задержка дыхания. - Ред.) или деформации лицевого скелета. Все остальные показания - сопутствующие отиты, синуситы, неврологические патологии - относительные.

Если в течение года у ребенка не раз повторялись острые отиты и синуситы, случается энурез или тики, то при второй степени аденоидов - это тоже четкое показание к удалению аденоидов.

Как проходит аденотомия?

- Операция длится от 30 до 40 минут. Сейчас она делается под общим наркозом, в отличие от того, как подобные операции проводили в советское время. Многие взрослые до сих пор помнят, как их усаживали в кресло и привязывали, чтобы удалить аденоиды. Сейчас во время этой операции ребенок ничего не чувствует. Он подышал в масочку безопасным севорановым наркозом, уснул, а проснулся уже без аденоидов. Далее он находится в стационаре четыре дня.

Аденотомия - это самая частая и благодарная операция в нашем отделении, в день их проводится около 12, а в год - около двух - двух с половиной тысяч. И дети, если у них нет сопутствующих патологий, хорошо после нее восстанавливаются.

Где лучше отдыхать, чтобы подлечить малыша?

- При частых лор-заболеваниях полезна климатотерапия, а проще - поездки на море. Причем часто болеющим детям помочь могут даже несколько дней, проведенных на морском берегу. Им даже плавать не обязательно, помочь может просто нахождение в прибрежном районе, где сухой и соленый климат. К таким «полезным» для лор-заболеваний регионам относятся средиземноморские страны: Тунис, Египет, Алжир, Израиль, Арабские Эмираты, Греция, оба побережья Турции. Из Черноморского побережья - горный Крым, Ялта, Судак. Отдыхать и дышать морским воздухом полезно и летом, и зимой.

В нашем уральском регионе воспроизвести этот эффект могут соляные комнаты. Их можно посещать всем без исключения, это один из хороших методов лечения. Ведь мы находимся в глубине континента и обделены морским воздухом.

А вот отдых в Сочи или в Абхазии в этом вопросе конечно, лучше, чем в Пермском крае, но это те регионы, где из-за влажного климата лор-болезни просто расцветают.

Теряют ли дети обоняние во время коронавируса?

В ковидное время у лор-врачей ничуть не уменьшилась нагрузка, дети болели и продолжают болеть.

- Мы проводим столько же операций и экстренных приемов, что и ранее, - объясняет отоларинголог. - Чуть меньше пациентов у нас было только во время прошлогоднего локдауна, когда из-за закрытия школ и детских садов, контактов между детьми стало меньше и снизилось количество острых патологий. Тот штамм COVID-19, который циркулирует сейчас, помолодел и стал опасен не только для взрослых, но и для детей. Конечно, дети переносят болезнь гораздо легче, но случаи ковидных пневмоний у них все-таки бывают. Причем коронавирус может дать и осложнения в виде отита и синусита.

Как правило, во время заболевания COVID-19 потери обоняния у детей не случается. Но в редких случаях, когда это происходит, все восстанавливается в течение двух недель - месяца. Нужно просто пережить это время, для восстановления обоняния никакой терапии не существует.