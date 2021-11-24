Коронавирус в Перми, последние новости на 25 ноября 2021 года: за сутки выявили 692 заболевших

В Прикамье от коронавируса привились уже 1,107 млн жителей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Пермском крае за минувшие сутки выявили 692 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор. Общее число инфицированных в регионе достигло 136 614. Всего за сутки в Прикамье проведено 6 581 ПЦР-тестов на ковид. В ковидных отделениях в тяжелом состоянии остаются 364 пациента. 165 подключены к аппаратам ИВЛ.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 692 человека. Еще 24 – за прошедшие сутки.
В Минздраве сообщили, что в Пермский край поступило 66,6 тыс. комплектов вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак», которая больше известна как «Спутник V».
Новую партию распределят по больницам и клиникам, которые проводят вакцинацию жителей края.
Отметим, что всего с начала года в Прикамье доставили свыше 1,39 млн комплектов вакцины от ковида. В их числе препараты «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
Фото: Оперштаб.
В Прикамье уже привились 1,107 млн жителей. 771,6 тыс. человек завершили курс вакцинации двухкомпонентными вакцинами.
Кстати, 694 новых случая заболевания за сутки были обнаружены в 34 территориях. В Перми 362 новых заболевших, в Краснокамском городском округе – 73, третье место по заболеваемости занял Осинский городской округ – 38 случаев.
В Пермский муниципальный район – 20;
Кудымкар и Куединском муниципальный округ – 17;
Чусовской городской округе – 13;
Сивинский муниципальный округ – 12;
Очерский городской округ – 11;
Карагайский муниципальный округ, Кунгур и Октябрьский городской округ – 10;
В Чайковском, Чернушинском городском округе, в Бардымском и Кудымкарском муниципальных округах – 8;
В Суксунском городском округе – 7;
В Юсьвинском муниципальном округе – 6;
Нытвенском и Оханском городских округах, Большесосновском, Кишертском и Частинском муниципальных округах – 5;
В Березниках, Кунгурском районе, Уинском муниципальном округе, Ильинском и Соликамском городских округах – 4;
Кочевском и Юрлинском муниципальных округах – 3;
В Верещагинском городском округе – 2;
Лысьвенский городской округ, Березовский и Гайнский муниципальные округа - 1.