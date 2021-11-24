Коронавирус в Перми, последние новости на 25 ноября 2021 года: за сутки выявили 692 заболевших

В Прикамье от коронавируса привились уже 1,107 млн жителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае за минувшие сутки выявили 692 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор. Общее число инфицированных в регионе достигло 136 614. Всего за сутки в Прикамье проведено 6 581 ПЦР-тестов на ковид. В ковидных отделениях в тяжелом состоянии остаются 364 пациента. 165 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 692 человека. Еще 24 – за прошедшие сутки.

В Минздраве сообщили, что в Пермский край поступило 66,6 тыс. комплектов вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак», которая больше известна как «Спутник V».

Новую партию распределят по больницам и клиникам, которые проводят вакцинацию жителей края.

Отметим, что всего с начала года в Прикамье доставили свыше 1,39 млн комплектов вакцины от ковида. В их числе препараты «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Фото: Оперштаб.

В Прикамье уже привились 1,107 млн жителей. 771,6 тыс. человек завершили курс вакцинации двухкомпонентными вакцинами.

Кстати, 694 новых случая заболевания за сутки были обнаружены в 34 территориях. В Перми 362 новых заболевших, в Краснокамском городском округе – 73, третье место по заболеваемости занял Осинский городской округ – 38 случаев.

В Пермский муниципальный район – 20;

Кудымкар и Куединском муниципальный округ – 17;

Чусовской городской округе – 13;

Сивинский муниципальный округ – 12;

Очерский городской округ – 11;

Карагайский муниципальный округ, Кунгур и Октябрьский городской округ – 10;

В Чайковском, Чернушинском городском округе, в Бардымском и Кудымкарском муниципальных округах – 8;

В Суксунском городском округе – 7;

В Юсьвинском муниципальном округе – 6;

Нытвенском и Оханском городских округах, Большесосновском, Кишертском и Частинском муниципальных округах – 5;

В Березниках, Кунгурском районе, Уинском муниципальном округе, Ильинском и Соликамском городских округах – 4;

Кочевском и Юрлинском муниципальных округах – 3;

В Верещагинском городском округе – 2;

Лысьвенский городской округ, Березовский и Гайнский муниципальные округа - 1.