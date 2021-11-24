Литературный фестиваль «Компрос» вновь пройдет онлайн

Поэтический слэм на фестивале 2019 года. Фото: Юрий Баранов

26 ноября в Перми откроется традиционный литературный фестиваль «Компрос». Он вновь состоится в режиме онлайн и принять участие в событиях фестиваля сможет больше любителей литературы.

- Благодаря тому, что фестиваль будет проходить в режиме онлайн, он значительно расширил географию. Нам удалось собрать поэтов со всего земного шара, - рассказал художественный руководитель «Компроса» Борис Эренбург. - Во время «Литературных встреч» зрители встретятся с поэтами, живущими в других странах, - Игорем Беловым из Варшавы, Олегом Дозморовым из Лондона, Катей Капович из Бостона, Шота Иаташвили из Тбилиси.

В течение трех дней пройдут около 20 мероприятий. Откроется «Компрос» фильмом об истории фестиваля с 2014 по 2021 год.

- Для участников прошлых фестивалей этот фильм - воспоминания, а для новых зрителей - знакомство с «Компросом», мы покажем, какой он яркий и разнообразный, - пояснил Борис Эренбург. - А затем пройдут уже традиционные для фестиваля конкурсы.

На поэтическом слэме выступят поэты из Перми и других городов России. Победитель сможет принять участие во всероссии ском поэтическом конкурсе. Второй раз на «Компросе» пройдет конкурс литературнои критики — это выступления авторов рецензии на вышедшие книги. Жюри выберет лучшие материалы и авторов – их рецензии будут напечатаны в журнале «Вещь». Для молодых пермских авторов мастер-класс проведет московский поэт Дмитрий Веденяпин.

Главные поэтические чтения фестиваля «Биармия» соберут авторов из Перми, из других городов России и мира.

Состоится букпитчинг «Шанс для неизданных книг», на котором прозаики, драматурги и поэты представят перед публикой и жюри свои еще не вышедшие произведения. Победитель получит право на издание книги.

Художник-иллюстратор Анастасия Столбова представит детские книги со своими иллюстрациями. Состоится российский конкурс авторской видеопоэзии «Третии глаз», где жюри выберет лучшие поэтические клипы.

Кроме того, запланирована литературная прогулка по Перми с журналистом и краеведом Владимиром Гладышевым.

- Литературная прогулка, которую мы записывали осенью, начнется от Камы, где мы говорим об ее восприятии писателями разных поколений - от Мамина-Сибиряка до Анатолия Королева, - рассказал Владимир Гладышев. - Затем идем по Театральному скверу, где в моем представлении должна появиться аллея памятников выдающимся литераторам. Не только Пастернак должен стоять здесь, но и Мельников-Печерский, который преподавал в мужской гимназии, Михаил Осоргин, лучше которого никто не написал о Перми, и Вениамин Каверин, посвятивший нашему городу несколько глав «Двух капитанов».

Войдут в литературную прогулку и места, посвященные более современным пермским писателям, например, трем Львам - Давыдычеву, Правдину и Кузьмину. А завершится она на улице Достоевского.

В воскресенье на закрытии «Компроса» публика увидит постановку театра «Большая стирка» - «Стеклянныи зверинец» по пьесе американского драматурга Тенесси Уильямса. На фестивале состоится сетевая премьера спектакля.

Российский литературный фестиваль «Компрос» проходит при поддержке Министерства культуры Пермского края. Организатор фестиваля ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры».

Подробную программу и все события фестиваля можно увидеть на трех площадках:

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