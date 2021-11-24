Рынок НТО в Перми: последняя перезагрузка?

Ежедневные покупки в киосках и павильонах сегодня востребованы пермяками. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По мнению предпринимателей, устроенная перезагрузка рынка нестационарной торговли в Перми вполне может оказаться последней для многих его участников. Власть в свою очередь говорит, что вопрос о запрете размещения торговых киосков в городе, в том числе и на придомовых территориях, не ставится.

Тем временем в Перми, по информации предпринимателей, начали применять штрафные санкции к владельцам НТО, расположенных на придомовых территориях, из-за несоответствия внешнего вида киосков установленным типовым требованиям.

Чтобы разобраться в этой ситуации, в эфире Радио «Комсомольская правда» (96.6 FM) в рамках проекта «Деловая пятница» встретились заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев, координатор регионального отделения Ассоциации малоформатной торговли Сергей Зекунов и представитель владельцев газетных киосков Дмитрий Оксюта.

- В целом нестационарные торговые объекты нужны в нашем городе?

Виктор Агеев: Наверное, это несколько некорректная постановка вопроса. На самом деле ни власть, ни общество не против нестационарной торговли. Более уместно было бы сформулировать вопрос так: в каком состоянии и в каком количестве должны быть торговые киоски в Перми? Пермяки видят, какие изменения происходят в последнее время с внешним обликом НТО, и, полагаю, они - позитивны.

Дмитрий Оксюта: Я полностью согласен с тем, что в настоящее время вопрос о том, нужны или нет торговые коски городу, уже не является дискуссионным. На федеральном уровне закреплены понятия минимальных нормативов обеспеченности населения торговыми киосками. Таким образом, НТО не только могут размещаться в каждом городе, но и обязательно должны там присутствовать в неком гарантированном количестве, не меньше установленных нормативов. И я рад, что наша пермская администрация сейчас официально подтверждает, что она не против торговых киосков как таковых.

Сергей Зекунов: Но давайте посмотрим на цифры. Нормативы минимальной обеспеченности населения торговыми киосками и павильонами у нас в городе, к сожалению, не выполняются. В Перми, по сравнению с другими городами-миллионниками, значительно меньше мест, отведенных под нестационарную торговлю. При этом недостающее количество НТО, по сути, компенсировано киосками и павильонами, размещенными на придомовых территориях.

- Можно ли вести нестационарную торговлю в принципе на придомовых территориях многоквартирных домов?

Виктор Агеев: При соблюдении всех установленных требований - да. К этому бизнесу, как и к любому другому предъявляются определенные условия, которые необходимо выполнить. Если вы выполняете все установленные законом требования, конечно, этим бизнесом вы можете заниматься. У власти нет каких-то негативных предубеждений по отношению к нестационарной торговле.

Дмитрий Оксюта: С одной стороны - да, киоски на придомовых территориях ставить можно, при получении согласия жильцов дома и соблюдении требований федерального законодательства. Это подтвердил Конституционный суд, это также прописано в нашем краевом законе и в пермских Правилах благоустройства. Другое дело - какими должны быть эти киоски, и какие требования при этом предъявляются к их владельцам? Вот у нас в Перми недавно вступили в силу нормы о штрафе за несоответствие торговых киосков типовым требованиям по внешнему виду. Значит, какой выход у предпринимателей? Либо поставить абсолютно новый типовой кисок, а за это он должен будет заплатить от 350 тыс. до 500 тыс. руб., либо за 150 тыс. руб. модернизировать существующий киоск, чтобы по внешнему виду он был стилизован под типовой. Но для этого нужно официально согласовать такой отличающийся от типового дизайн.

Пока что городской департамент экономики на заявления о согласовании таких индивидуальных проектов НТО отвечает отказом, мотивируя это тем, что вид разрешенного использования придомовой территории якобы не предполагает размещения там торговых киосков. Хотя такое обоснование звучит достаточно странно, ведь в правилах благоустройства Перми ясно сказано, что на придомовых территориях устанавливать НТО не запрещено. Получается, что предприниматель либо должен выложить до 500 тысяч рублей на изготовление нового типового киоска, либо платить штрафы за несоответствие объектов торговли требованиям по внешнему виду. И если такие штрафы будут массовыми, то это может вызвать коллапс в отрасли малоформатной торговли. Одна часть предпринимателей из-за этого начнет работать по серым схемам, а другая закроет свой бизнес. Чтобы этого не допустить, полагаю, необходимо оказание содействие добросовестным предпринимателям от городских властей: во-первых, подтвердить, что сам факт размещения НТО на придомовых территориях не противоречит установленным видам разрешенного использования этих земель (тем самым дать владельцам НТО уверенность в том, что, вкладывая деньги в обновление внешнего вида киосков, они не рискуют быть изгнанными с этих территорий), и, во-вторых, помочь получить согласование индивидуальных эскизов НТО, стилизованных под типовой внешний вид (чтобы обновление внешнего вида НТО было по карману их владельцам, но при этом решался бы вопрос эстетики торговых киосков).

«Комсомолка» продолжит следить за развитием ситуации. В декабре в редакции пройдет очередной «Круглый стол» на эту тему.