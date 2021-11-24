Надежная защита для самых беззащитных: Александр Бойченко передал в геронтологический центр Пермского края новое оборудование и СИЗы

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- Почему я работаю волонтером? Мне кажется, это мое призвание: помогать людям, - говорит студентка Пермского базового медицинского колледжа Ева Леденцова. - Когда была маленькой, любила помогать маме по кухне, бабушке – по дому. А сейчас я помогаю незнакомым людям, которым нужна защита, внимание и поддержка.

«Спасибо за самоотверженный труд!»

Единый волонтерский штаб, куда входит и Волонтерский центр «Единой России», работает в Пермском крае почти два года. Сегодня, когда весь мир борется с пандемией коронавируса, волонтеры объединились и в рамках акции взаимопомощи #МыВместе помогают пожилым людям и всем, кто находится в группах риска и вынужден соблюдать самоизоляцию. Добровольцы доставляют продукты и лекарства, помогают с бытовыми вопросами и проблемами, оказывают посильную помощь в медицинских учреждениях.

Савелий Кадочников – тоже будущий медик, а сейчас осваивает не менее важное призвание – быть волонтером.

- Я всего месяц, как присоединился к волонтерскому движению, - говорит Савелий. – Уже появилось приятное внутреннее ощущение, что хоть чем-то смог быть полезен тем, кто в этом нуждается.

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На днях в рамках всероссийской акции #Мы вместе волонтерская помощь поспела в Верхне-Курьинский геронтологический центр. Волонтеры передали в интернат пять бактерицидных рециркуляторов, 10 тысяч медицинских масок и шапочек, бесконтактные термометры.

- Энергия волонтеров не ослабевает, можно сказать, набирает обороты, - говорит депутат краевого Законодательного Собрания, руководитель Регионального волонтерского центра «Единой России» Александр Бойченко. - Даже студенты, которые уже закончили учебные заведения, продолжают заниматься добровольческой деятельностью. Это здорово! Ребята – большие молодцы, за их самоотверженный труд им огромное спасибо!

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Дом для 120 человек

Геронтологический центр считают своим домом около 120 пожилых людей, которым в условиях пандемии очень важно сохранить здоровье. Здесь, как и во всех учреждениях подобного типа, соблюдается строжайший карантин, все посещения ограничены.

Поэтому все оборудование и средства защиты, которые так необходимы не только постояльцам центра, но и персоналу, Александр Бойченко вместе с волонтерами передали, не заходя в здание - оставили коробки в тамбуре.

В ближайшее время в центр доставят и другие СИЗы – защитные экраны для лица, а также пульсометры. Сотрудники интерната отмечают, что сейчас потребление средств индивидуальной защиты выросло в три раза, но благодаря помощи волонтерских организаций требования санитарного законодательства выполняются в полном объеме.

- В период пандемии расход средств защиты просто колоссальный , - говорит директор Верхне-Курьинского геронтологического центра Александр Богомягков. - Спасибо большое волонтерам и Александру Юрьевичу Бойченко за оказанную поддержку. Рециркуляторы мы установим в холлах и зонах отдыха, где чаще всего собираются люди старшего возраста. Для обеззараживания воздуха это очень эффективно.

ВАЖНО

Как обратиться за помощью?

В Пермском крае заявки в волонтерский штаб старшее поколение и граждане из групп риска могут подать по телефонам:

- Федеральная горячая линия акции #МыВместе: 8-800-200-34-11 (работает круглосуточно);

- Региональная горячая линия: 8 800 101 92 72 (звонки принимаются с 10.00 до 17.00);

- Региональный волонтерский центр «Единой России»: 8 (342) 236-82-29 и 8 (342) 236-79-92.