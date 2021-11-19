Углубленная диспансеризация в Пермском крае: кому положена, какие обследования включены

Углубленная диспансеризация переболевших проводится в два этапа Фото: Евгения ГУСЕВА

Люди, которые не особо любят ходить по больницам, не всегда правильно понимают, что такое диспансеризация и чем она отличается от обычного похода к терапевту в районную поликлинику. Поясним: традиционно к врачам мы обращаемся, если есть конкретные жалобы: болит спина, горло, появилась сыпь. И тогда терапевт назначает нам обследования, лечение либо направляет к своим коллегам — врачам-специалистам (кардиологу, неврологу) по медицинским показаниям.

Диспансеризация же - это профилактический медосмотр. Для того, чтобы сдать анализы и пройти обследования в ходе диспансеризации, не требуется иметь какие-либо поводы-жалобы-симптомы: главная задача такого медосмотра как раз найти признаки неинфекционных хронических заболеваний, о которых человек, возможно, не догадывается или не обращает внимания.

Бич последних двух лет – новая коронавирусная инфекция, с которой борется сегодня весь мир. Болезнь перенесли уже более 130 тысяч жителей Пермского края, после чего столкнулись с различными постковидными осложнениями.

В поликлиниках Пермского края пермяки, перенесшие ковид, могут пройти углубленную диспансеризацию. Это нужно для того, чтобы врачи смогли оценить состояние пациента, вовремя выявить у него обострение хронических болезней сердца, сосудов, легких, почек, печени и других систем.

Углубленная диспансеризация переболевших проводится в два этапа.

- В ходе первого этапа у пациентов выявляются признаки развития хронических неинфекционных заболеваний, - рассказали в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Пермского края. - Этот этап включает в себя развернутый анализ крови, спирографию (исследование функции внешнего дыхания), измерение насыщения крови кислородом (сатурация), проведение рентгенографии органов грудной клетки (если не выполнялась ранее в течение года) и специальный тест на обнаружение признаков тромбообразования (д-димер)

Затем, в зависимости от результатов первого этапа, врач может направить пациента на второй этап углубленной диспансеризации для уточнения диагноза заболевания.

Второй этап включает в себя компьютерную томографию легких, эхокардиографию для выявления патологических процессов в сердце и доплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

В случае выявления проблем со здоровьем человека направят к профильному специалисту – неврологу, кардиологу, пульмонологу и другим, которые будут осуществлять за пациентом динамическое наблюдение.

Как объяснили в ТФОМС Пермского края, записаться на углубленную диспансеризацию жители региона могут в поликлинике по месту прикрепления.

- Углубленной диспансеризации подлежат лица с 18 лет, перенесшие новую коронавирусную инфекцию по истечении 60 календарных дней после выздоровления, - объяснили в фонде обязательного медицинского страхования. - Важно, чтобы факт болезни был подтвержден на уровне медицинской организации.

Записаться на углубленную диспансеризацию можно:

1.Через Единый портал государственных услуг

2.В медицинской организации по месту прикрепления.

Углубленная диспансеризация проводится в два этапа.

КСТАТИ

Углубленная диспансеризация проводится за счет средств ОМС, пациентам ничего дополнительно оплачивать не нужно.