В Прикамье заработала первая линия по обязательной маркировке минеральной природной питьевой воды

Фото: ОЗН.

На территории Очерского завода напитков заработала первая в Пермском крае линия по обязательной маркировке минеральной природной питьевой воды. Теперь покупатели с помощью смартфона смогут получить исчерпывающую информацию о товаре.

На запуск нового оборудования на Очерский завод напитков приехали гости из Москвы: руководитель проектов Товарной группы «Вода» ЦРПТ (Центра развития перспективных технологий) Дмитрий Субботин, технический руководитель проектов ЦРПТ Данила Севостьянов и технический директор интегратора Вайландт электроник» Сергей Ватажицын.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, с этого года, согласно постановлению федерального Правительства, в России введена обязательная маркировка целого ряда товаров для производителей и участников оборота. С 1 июня обязательной стала маркировка сыров и мороженого. С сентября ввели обязательную маркировку молочной продукции со сроком хранения более 40 суток, с 1 декабря – молочной продукции со сроком хранения до 40 суток. Кроме того, с 1 декабря маркировка станет обязательной для минеральной природной питьевой воды. А с 1 марта 2022 года - для всей упакованной питьевой воды.

Маркировка наносится на каждую бутылку без исключения. Фото: ОЗН.

Вся маркированная продукция проходит через единую национальную систему маркировки «Честный Знак», которая позволяет любому жителю страны в два клика по экрану смартфона отследить весь путь товара с момента производства или ввоза в страну до момента покупки. Создатель системы - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). В качестве средства идентификации для маркировки продукции выбрали цифровой код Data Matrix – двумерный штрих-код. Этот код достаточно емкий и вмещает гораздо больше информации о товаре, чем линейные и QR-коды. К тому же подделать такой код вряд ли удастся. Выпуск и движение Data Matrix кодов контролирует ГИС МТ (Государственная информационная система мониторинга товаров).

Маркировка продукции позволит упорядочить рынок и оздоровить отрасль: увеличить прибыль легальных изготовителей, обезопасить здоровье граждан от опасного суррогата.

В 2002 году на базе Очерского пищекомбината - производителя кондитерских изделий и лимонада появилось новое предприятие «Очерский завод напитков», оно приняло сектор розлива сладких напитков. И на протяжении всей своей, практически двадцатилетней истории, «лимонадка» (как в народе прозвали завод) демонстрирует рост и развитие.

- Первым закупленным оборудованием стала линия на 1,5 тысячи бутылок в час, выпускали в первые годы около 15 тысяч бутылок в сутки, - рассказывают в Очёрском заводе напитков. - С того времени мощности предприятия существенно выросли: смонтированы и запущены 6 современных автоматических линий, которые производят безалкогольные напитки и воду в стеклянных и пластиковых емкостях от 0,5 до 5 литров - до 6,5 млн. бутылок в месяц.

Сегодня завод является крупнейшим предприятием, выпускающим безалкогольные напитки, в Пермском крае.

Ассортимент завода довольно широкий. В его «портфеле» более 50 видов выпускаемой продукции и 6 собственных торговых марок: «Тайфун», «Морсеево», «Juicy Тайфун», «Светлый родник», «Медвежий ключ», «KARAT». Предприятие также выпускает напитки и воду под марками крупных продуктовых сетей «Красная цена» и «ПРОСТО!».

Очерский завод напитков на протяжении своей истории всегда старался идти в ногу со временем, и в мае 2020 года руководством предприятия было принято решение участвовать в эксперименте по маркировке воды и начать заблаговременную подготовку к старту обязательной маркировки.

- При подготовке запуска маркировки был проделан долгий путь, - рассказывают на Очерском заводе напитков. - Процесс включал в себя выбор интегратора для проведения эксперимента на производственных площадях предприятия и способа нанесения средств идентификации на продукцию, выпускаемую предприятием, организацию эксперимента на производственных площадках предприятия, выбор интегратора для поставки оборудования, программного обеспечения, заключение договоров.

У предприятия не было трудностей при эксперименте в нанесении при помощи автоматического аппликатора средств идентификации, которые предварительно распечатали на стикерах и нанесли на пробки бутылок. Кроме того, была проведена верификация (проверка кодов маркировки) и агрегация (маркировка групповой и транспортной упаковки). «Далее продукцию с кодами маркировки отгрузили с помощью программного обеспечения «Тотал Марк» в торговую сеть АО «Тандер», где её продали потребителям путем сканирования кодов на кассе. В процессе эксперимента необходимо было определить способы нанесения маркировки, выбрать организацию-интегратора для поставки оборудования и программного обеспечения. Эксперимент завершился в мае текущего года.

- Мы – то предприятие, которое ориентировано на долгосрочный успех, - отметила генеральный директор Очёрского завода напитков Ольга Каракулова. – У нас есть стратегические планы развития и, конечно же, мы понимаем, что цифровая маркировка товара, произведенного на нашем предприятии – это, прежде всего, создание условий добросовестной конкуренции, отсутствие контрафакта и фальсификата. В начале всё виделось сложным, но правильный выбор интегратора ООО «Вайландт электроник» и бесценная помощь Центра развития перспективных технологий в лице Дмитрия Субботина, сделали данный процесс лёгким и оперативным.

Неоценимую помощь в реализации плана предприятию также оказал Фонд Развития Промышленности (ФРП), который в кратчайшие сроки рассмотрел и одобрил заявку на предоставление льготного займа для целевого приобретения оборудования для маркировки вод. Сумма займа составила более 5 миллионов рублей на срок до двух лет под 1% годовых.

- И вот на предприятии запущена маркировка продукции, - делится Ольга Каракулова. - Теперь покупатели продукции Очерского завода, установив бесплатное приложение в своем мобильном телефоне «Честный ЗНАК», будут иметь возможность перед покупкой получить всю информацию о товаре: наименование, страну производства, производителя, срок годности, артикул, номер стандарта (ТР ТС, ГОСТ) и другое, а благодаря обратной связи каждый сам может стать активным контролером».