Первые морозы в Перми привели к перебоям с теплом

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жителям нескольких микрорайонов в Мотовилихе не везет с теплом.

Перед самым началом отопительного сезона, в начале сентября, во многих домах «пересохли» горячие краны.

- Внимание, розыск! – пробовали шутить жильцы в соцсетях. – Разыскивается вода.

Людям тогда объяснили, что перебои связаны с подготовкой к зимнему сезону. Мол, решили перед запуском тепла понадежней отремонтировать теплотрассу большого диаметра на улице Самаркандской, чтобы не было проблем зимой.

Но вот пришли первые морозцы, и батареи в домах и соцобъектах в среду, 18 ноября, стали остывать. В «холодную зону» попали многоэтажки и здания на улицах Юрша, Уинской, Старцева, Пушкарской, Лякишева, Грибоедова, Гайдара, Сакко и Ванцетти, Агатовой, Сапфирной и других.

- На Уральской батареи как лед! – делились своими бедами жители домов в соцсетях. - На Макаренко такая же ерунда!

Жильцы домов на улице Дружбы поначалу поделились в соцсети с облегчением: «У нас тоже холодные радиаторы были, но вроде начали теплеть».

Однако радость людей была недолгой. В пятиэтажке на ул. Дружбы, 27 в подъезде прорвало трубу горячего водоснабжения, и вода потоками полилась по ступеням лестницы. Подоспевшие ремонтники предположили, что авария, возможно, связана с перебоями теплоснабжения. И отключили тепло.

- Это был настоящий кошмар! – говорит одна из жительниц многоэтажки. – Мы все боялись: вдруг случиться короткое замыкание и возгорание? Мои соседи уже начали одевать детей, чтобы эвакуироваться к родственникам.

Вечером сотрудники некоторых детских садов в Мотовилихе стали слать родителям дошколят в мессенджерах письма с просьбой не приводить, по возможности, малышней в садик из-за перебоев с теплом.

Пришлось подключать резервную котельную

Теплоэнергетики пообещали наладить надежное теплоснабжение к утру субботы, 20 ноября.

- «Пермские тепловые сети» и Пермский филиал ПАО «Т Плюс» проведут работы по наладке режимов теплоснабжения в микрорайонах Садовый и Ива-1 Мотовилихинского района Перми, - сообщили они. - До 8.30 20 ноября будут снижены параметры подачи отопления и горячего водоснабжения. Также возможно незначительное снижение параметров для клиентов в центре Перми, в микрорайонах Городские горки, Юбилейный, Новоплоский, Зеленое хозяйство.

Что же все-таки случилось?

На теплотрассе большого диаметра в водогрейной котельной ВК-3 на Садовом, которая снабжает теплом Свердловский и Мотовилихинские районы, а с этого года также Рабочий поселок и Висим, произошел прорыв. На время ремонта, чтобы не заморозить дома, к системе временно подключили котельную «Мотовилихинских заводов», которую до этого перевели в резерв. Поврежденный участок трубопровода решили не латать, а заменить.

- Переналадить тепловой режим было необходимо до наступления настоящих морозов, чтобы обеспечить надежную подачу отопления и горячей воды жителям в отопительном сезоне, - объяснили в Пермской сетевой компании. – Начиная с субботы, специалисты компании и управляющих организаций будут проверять восстановление теплового режима до нормативного.

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