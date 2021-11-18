Десять шайб в одни ворота: «Молот» одержал сокрушительную победу в ВХЛ

Фото: ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» одержал разгромную победу в Самаре. Наша команда разгромила местный ЦСК ВВС. Игра состоялась вечером 18 ноября и завершилась со счетом 10:0.

Первый период при полном преимуществе «Молота» завершился лишь со счетом 1:0. Шайбу забросил Арсений Ерохин.

Но во втором периоде шайбы в ворота хозяев полетели как из рога изобилия. Дубль оформил Степан Никулин. По голу на счету Ивана Захарчука и Камиля Шиафотдинова. Шестую шайбу забросил Дмитрий Воробьев.

В третьем периоде тяжело раненного соперника добил дубль Дмитрия Воробьева, шайбы Ильи Чефанова, Дениса Цыганова и хет-трик Степана Никулина. В результате – 10:0 и пермяки одерживают сухую разгромную победу.

Победа стала для «Молота» седьмой подряд в регулярном чемпионате ВХЛ-2021/2022. Теперь клуб из Перми занимает пятое место регулярки. В активе - 37 очков. А отставание от первого места, которое занимает воскресенский «Химик», составляет лишь два балла. Всего на дистанции у нашей команды 17 побед (одна в овертайме) и восемь поражений (три в овертайме).

Отметим, что после сегодняшней победы пермяки - вторые в лиге по числу забитых шайб (87). Больше - только у петербургского ХК «СКА-Нева» (91).

Напомним, победная серия «Молота» началась 2 ноября. Тогда клуб на старте домашней серии обыграл челябинский «Челмет» (5:4). 4 ноября серия продолжилась победой над «Южным Уралом» (2:1), 6 ноября – над курганским «Зауральем» (3:2). 8 ноября пермяки одолели «Горняк-УГМК» (5:4).

14 ноября стартовала гостевая серия в которой «Молот» сначала обыграл пензенский «Дизель» (3:2). 16 ноября – казанский «Барс» (4:3).

Далее наша команда отправляется в Тольятти, где 20 ноября в заключительном матче выездной серии встретится с «Ладой» (0+).