«Приехали, когда убил». В Пермском крае женщина шесть раз пыталась вызвать полицейских, пока убивали ее мужа

Дом, в котором произошло убийство восстановлению не подлежит. Фото: СКР по Пермскому краю.

В Пермском крае следователи возбудили уголовное дело о халатности после смерти одного из жителей деревни Волчата в Карагайском районе.

Происшествие случилось еще в июне этого года, но силовики прокомментировали его только сегодня. В один из дней в местную полицию позвонила женщина и рассказала, что к ней в дом пытается ворваться односельчанин. Мужчина хотел выяснить отношения с ее мужем. В полиции на звонок ответили, но никаких действий не предприняли. Тем временем обстановка в доме накалялась, незваный гость ворвался в дом и учинил ревностный скандал. Женщина вновь набрала 102, но сотрудник с ней грубо поговорил и положили трубку.

Тем временем в доме в ход пошли кулаки. Разъяренный мужчина начал избивать руками и ногами хозяина, а потом схватил кувалду и без разбора стал бить ей соперника.

Женщина продолжала звонить в полицию, но безрезультатно. По информации источника «КП», в дежурную часть поступило 6 звонков.

Когда избитый мужчина уже лежал без сознания на полу, изверг, чтобы завершить дело до конца, разлил на веранде бензин и бросил спичку. Огонь мгновенно распространился по деревянному дому. К месту ЧП вызвали пожарных, когда они справились с огнем, в доме обнаружили тело погибшего. После этого полицейские все же приехали к дому женщины, которая умоляла их о помощи.

В СКР по Пермскому краю сообщили, что в нарушение требований своих должностных инструкций, сотрудники ОМВД России по Карагайскому району не приняли мер к своевременному реагированию на сообщение о преступлении, в результате чего было допущено совершение преступление.

- По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Халатность», в ходе которого устанавливаются все обстоятельства и лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности, - заявили в ведомстве. - Уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Карагайского муниципального округа, обвиняемого в убийстве в настоящее время завершено расследованием и направлено в суд для рассмотрения по существу.

В ГУ МВД по Пермскому краю прокомментировали произошедшее: "Руководством ГУ МВД России по Пермскому краю назначено проведение проверки с целью установления всех обстоятельств случившегося. Виновные лица понесут наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации".