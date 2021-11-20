Вовремя отвести удар: специалисты клиники «МЕДСИ» рассказали, как предотвратить инфаркт

План лечения для каждого пациента составляется индивидуально и основан на современных подходах с учетом клинических рекомендаций. Фото: medsi.ru

Несмотря на высокий уровень и быстрые темпы развития мировой и отечественной медицины, сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной заболеваемости и смертности во всем мире и в нашей стране. Однако в большинстве случаев трагических финалов можно было избежать, для этого нужно постоянно следить за своим здоровьем и регулярно проходить профилактические обследования. К тому же наш организм устроен так, что сам посылает тревожные сигналы, игнорирование которых может привести к страшным последствия. Но распознать язык нашего организма, к сожалению, простой человек не в силах. К счастью, есть специалисты, которые доступным языком объяснят, о чем предупреждает нас наш организм и помогут предотвратить развитие серьезных заболеваний.

В Перми в рамках развития федеральной сети липидных клиник МЕДСИ состоялось торжественное открытие Центра профилактики инсульта и инфаркта. В Центре профилактики инсульта и инфаркта в Перми пациенты с сердечно-сосудистой патологией, нарушениями липидного обмена могут получить комплексную помощь опытных, квалифицированных специалистов. Работа таких липидных клиник и кабинетов липидологии в ГК МЕДСИ направлена прежде всего на первичную диагностику и раннее выявление сердечно-сосудистых патологий у взрослых и детей в целях своевременного предотвращения инсультов и инфарктов, а также сокращения рисков их повторения.

Настораживающие признаки заболеваний сердца:

Давление, тошнота, головная боль – это симптомы, которые могут указывать на различные расстройства работы сердечно-сосудистой системы. Они проявляются приступами и возникают неожиданно.

Пульс

Если пульс периодически учащается или урежается на фоне понижения/повышения артериального давления, то причинами такого состояния могут быть порок сердца или ишемическая болезнь сердца.

Одышка

Причины, при которых нарушается ритм, частота и глубина дыхания, возникает ощущение дефицита воздуха, могут быть самыми разнообразными. Но чаще всего одышка обусловлена сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Боль в груди

Любые болезненные проявления или дискомфорт в области грудной клетки могут быть вызваны различными заболеваниями, в том числе и патологией сердца.

Отек

Отек - это скопление жидкости в промежутках между клетками тела или вытекание жидкости из поврежденных клеток. Задержка жидкости может быть вызвана в том числе и сердечной недостаточностью.

Если хотя бы 2 из 6 вышеописанных симптомов вам близки, специалисты рекомендуют записаться на первичную консультацию к врачу-кардиологу. В Центре профилактики инсульта и инфаркта в Перми пациенты могут пройти функциональную диагностику, УЗИ сердца и сосудов, ангиологический скрининг, КТ сердца с контрастированием, КТ с количественной оценкой коронарного кальция, сдать необходимые анализы для оценки общего состояния здоровья и выявления степени риска развития инсульта и инфаркта.

План лечения для каждого пациента составляется индивидуально и основан на современных подходах с учетом клинических рекомендаций. Сначала изучается профиль факторов риска, а затем проводится необходимая терапия с применением современных препаратов.

Центр профилактики инсульта и инфаркта активно сотрудничает с Пермским медицинским университетом. В Центре ведут прием сотрудники кафедр госпитальной терапии и кардиологии, а также семейной медицины и внутренних болезней.

«Сердечно-сосудистые заболевания – одна из основных причин смертности в мире. Невыявленные вовремя факторы риска, в том числе наследственные, приводят к росту числа инфарктов и инсультов в молодом возрасте. Благодаря открытию таких липидных центров и кабинетов липидологии на базе клиник МЕДСИ ведется системная работа по раннему выявлению факторов риска и профилактике инфарктов и инсультов, и пациенты с семейной (наследственной) гиперхолестеринемией получают адекватную своевременную диагностику и лечение. И мы рады, что теперь такая профильная помощь доступна и жителям Пермского края», - отметила Белоконь Ксения Николаевна, кандидат медициснких наук, главный врач Клиники МЕДСИ в Перми.

Центр профилактики инсультов и инфарктов «МЕДСИ»

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