Коронавирус в Перми, последние новости на 15 ноября 2021 года: произошло 38 летальных случаев

В больницах находятся 3520 пациентов с ковидом Фото: Иван Макеев

По данным Роспотребнадзора, на 15 ноября общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае составило 129 662. За сутки в регионе проведено 10 587 ПЦР-исследований. Выявлено 698 новых случаев заражения.

Вновь заболевшие обнаружены в 29 муниципалитетах региона. Почти две трети из них - 485 человек – живут в Перми. В Пермском районе COVID-19 диагностирован у 34 пациентов, в Добрянском у 23, в Краснокамском - у 22, в Лысьвенском -у 19, в Чусовском - у 17, в Березниках - у 11.

Инфографика: оперштаб

По информации оперативного штаба, в больницах находятся 3520 пациентов с ковидом, в том числе в тяжелом состоянии - 490 человек. Из них 228 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6328 человек. За минувшие сутки произошло 38 летальных случаев.

Выздоровели за минувшие сутки 603 человека, всего побороли болезнь 109 249 жителей Прикамья.

На 15 ноября иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой прошли 1 034 538 человек. 709 514 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами. Из всех прикамцев, сделавших прививку, заболели 0,5 процента.