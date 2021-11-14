«Я шла к этому два года». Пермская школьница выиграла миллион рублей во всероссийском конкурсе

Мария Федосеева победила во Всероссийском конкурсе Фото: из личного архива

- Я шла к этому два года. В том году на финал не попали, а нынче – победа, - рассказала «Комсомолке» пермская одиннадцатиклассница Маша Федосеева. - До сих пор не верится… После победы почувствовала чувство легкости: все закончилось и закончилось хорошо.

В «Артеке» завершился финал всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Делегацию Пермского края представляли 24 старшеклассника из Перми, Чайковского, Кунгура, Чусового, Александровска и Пермского района. И ученица пермской школы №132 Маша Федосеева вошла в число победителей.

На конкурс приехали 24 участника из Пермского края

Вначале во время этапа «Командная гонка» надо было создать проект по одной из восьми заданных тем. Маша придумала мультимедийную девочку Машеньку, которая на русском и коми-пермяцком языках рассказывала о фестивалях и праздниках Коми-Пермяцкого округа. Дело в том, что Маша родилась в Кудымкаре и жила там до окончания 9 класса. А в 2020 году ее семья переехала в Пермь.

А в финале конкурса решать кейсы – надо было найти решение заданной проблемы. Команда, в которую входила Маша, создала виртуальный «Умный город». По итогам «Большой перемены» девушка вошла в число победителей.

- Первыми меня поздравили ребята из нашей делегации, - рассказывает Маша. – Я со сцены бегу маме звонить, а они за мной, чтобы обнять, поздравить. Мы - одна большая команда, хотя мы все в разных отрядах, но мы стали максимально близки друг другу.

За победу Мария получит миллион рублей, которые они сможет направить на образование.

- Я планирую поступать на географический факультет ПГНИУ на направление экологии и природопользования,- рассказала она. – А на что потрачу выигранные деньги, еще не решила

Кстати, в октябре Мария стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос»-2021. Она представила эссе «Люди - не рыбы, молчать не будут!», посвященное экологическим проблемам Кудымкарского пруда. Сейчас эта работа направлена на всероссийский этап.

Также в число победителей «Большой перемены» вошли школьники из Прикамья: Федор Владимиров, Анастасия Чухланцева, Майя Узерина, Андрей Сырвачев, Тимофей Кирячек, Алина Амирова, Мария Целищева, Вера Башкеева, Диана Дурновцева, Иван Котов, Эвелина Шигина, Александра Торопова, Елизавета Ладейщикова, Елена Владимирова.

«Комсомолка» поздравляет ребят и желает им дальнейших успехов!