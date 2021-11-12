«Быстро и просто». В Перми начали тестировать новое приложение для оплаты проезда в общественном транспорте

Пермь - один из городов-лидеров в отрасли развития и цифровизации общественного транспорта.

В Перми начали тестировать новое приложение для транспорта и комплексную систему управления общественным транспортом. С 11 ноября пассажиры автобусов № 4, 59 и 80 и трамвая № 8 смогут совершать так называемую «ленивую оплату» проезда без привязки телефона к какому-либо устройству внутри транспорта. В презентации комплекса информационных систем управления транспортом приняли участие первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин, директор департамента дорог и транспорта Перми Анатолий Путин, руководитель МКУ «Гортранс» Вадим Паньков, заместитель генерального директора «Датапакс» Максим Исаев и руководитель проектов «Датапакс» Виталий Фрейдин.

Анатолий Путин:

- Наш общественный транспорт - это достаточно сложный механизм, где воедино сходятся масса различных процессов. И для того, чтобы все эти процессы работали эффективно, их неизбежно нужно цифровизировать, тем самым повышая степень качества управления и контроля за общественным транспортом. В этом смысле мы не стоим на месте. Буквально недавно у нас появилось приложение, которое позволяет оплачивать проезд по QR-коду, а следующим нашим шагом стало комплексное обновление систем управления общественным транспортом. Сейчас в тестовом варианте мы запустили одно из самых инновационных решений в данном системе, которое еще больше упрощает оплату проезда в общественном транспорте. Фактически оно сводится к тому , что пассажиру, чтобы оплатить проезд, практически ничего не нужно делать, ни прикладывать карту к валидатору, ни считывать QR-код. Можно зайти в транспорт, занять свое место и уже после этого оплатить проезд.

Директор департамента дорог и транспорта Перми Анатолий Путин

При этом у пермяков сохранятся возможность оплаты проезда с помощью наличных денежных средств и уже внедренных безналичных сервисов.

- Новшества, которые мы внедряем, не означают, что мы отказываемся от предыдущих решений. У нас сохраняется оплата за наличные, традиционные валидаторы, банковские карты, транспортные карты, наша задача - найти индивидуальный и, главное, максимально удобный для пассажиров сервис, с помощью которого они будут совершать оплату проезда, - добавил Анатолий Путин.

Заместитель генерального директора «Датапакс», компании-разработчика приложения и системы управления общественным транспортом, Максим Исаев отметил, что Пермь - один из городов-лидеров в отрасли развития и цифровизации общественного транспорта.

- Крайне важно, что Пермь активно продолжает развитие в этой сфере. Это способствует автоматизации общественного транспорта и повышению комфорта пассажиров, - говорит Максим Исаев. - Решения, которые мы сейчас внедряем, особенно актуальны в текущее, пандемийное время. Они существенно упрощают оплату проезда, повышают комфорт пассажиров и обеспечивают быструю проходимость и посадку в транспорт.

Заместитель генерального директора «Датапакс» Максим Исаев

Приложение «ПЕРМЬ Транспорт» уже доступно для скачивания в Google Play и App Store. Для того, чтобы оплатить проезд, пассажиру, уже расположившемуся в общественном транспорте, нужно открыть приложение и включить bluetooth, далее программа автоматически определит транспорт, и пассажиру нужно только подтвердить оплату проезда. Электронный билет при этом формируется автоматически в самом приложении. Также в приложении в режиме реального времени можно следить за движением участвующих в пилотном проекте трамваев по маршруту, узнавать время их прибытия на остановку и выстраивать свой маршрут.

Приложение «ПЕРМЬ Транспорт» уже доступно для скачивания в Google Play и App Store

Важно!

В тестовом режиме в приложении не предусмотрена функция бесплатной пересадки. Также, если два транспортных средства стоят близко друг к другу, приложение выдаст весь список стоящих рядом транспортных средств, и вам нужно будет самим выбрать тот маршрут, на котором вы едете.

Приложение будут тестировать до конца 2021 года, после чего власти будут принимать решение о внедрении данной системы на другие маршруты общественного транспорта. При этом решение властей будет зависеть от мнения самих пермяков. Свои пожелания и отзывы жители города могут оставлять несколькими удобными для них способами.

- Отправить письмо на электронную почту Департамента дорог и транспорта: dt@gorodperm.ru;

- По телефону: 250-25-50;

- В соцсетях: Instagram: permtransport_59; ВКонтакте: gptperm

- С помощью обратной связи в самом приложении

Помимо приложения, на трамваях маршрута № 8 в тестовом режиме внедрили автоматизированную информационную систему по управлению транспортом, которая включает в себя навигационный контроль, модуль разработки и корректировки расписания, контроль за безбилетными пассажирами, анализ работы контролеров, учет пассажиропотока и другой функционал.

Все эти решения помогут оптимизировать маршрутную сеть и сделать ее более эффективной и комфортной. Апробация системы происходит на безвозмездной основе со стороны разработчика и по итогам можно будет провести оценку и сформировать дальнейшую программу развития цифровизации городского пассажирского транспорта.