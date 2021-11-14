Кандалы Михаила Романова и крепость последнего князя Перми Великой. Что можно увидеть в одном из старейших населенных пунктов Пермского края

Портрет Михаила Романова создан московским художником Сергеем Ефошкиным. Фото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ

Ныроб - одно из самых северных и самых древних поселений Прикамья. Первое упоминание о деревне Ныробке относится к 1579 году.

Яма, в которой держали Михаила Романова

Ныроб обязан своей всероссийской известностью двум очень родовитым деятелям начала XVII века - Михаилу Никитичу Романову и Борису Федоровичу Годунову. Первый из них происходил из могущественного рода, состоящего в родственной связи с прервавшейся царской династией. Второй взошел на трон с шаткой позиции регента при покойном царе Федоре, а потому обвинил опасного соперника в колдовстве и сослал в самый дальний край географии. Таким краем оказалась деревня Ныробка Чердынского уезда. Все, севернее русские люди не жили. Глушь, тайга, лютые морозы, дикие люди в окрестных лесах.

Отсюда попробуй убеги - идеальное место для ссылки. Но то ли конвою Михаила не хотелось долго жить в этих краях, то ли таковы были инструкции из Кремля, но пленника не только заковали в тяжелые цепи, но еще и поместили в холодную и тесную яму. В ней отличавшийся богатырским здоровьем боярин выдержал меньше года и скончался, так и не увидев, как его брат становится патриархом всея Руси, а племянник - первым царем из династии Романовых.

Новые правители не забыли невинно замученного родственника. Уже в 1613 году ныробские места были объявлены святыми, а местные жители за то, что жалели и подкармливали узника, были освобождены от налогов. Каждый год тысячи паломников со всей Российской империи стекались в Ныроб, чтобы поклониться мученику.

Поэтому не удивительно, что главной достопримечательностью Ныроба является яма. Да, та самая, где держали опального боярина. Над ней построили небольшую часовню. Это новодел 2012 года, оригинал уничтожили в 30-е. А вот яма осталась практически нетронутой (хотя ее тоже пришлось немного реставрировать). Можно спуститься по земляным ступеням в этот лишенный света мешок и на миг ощутить себя на месте несчастного боярина.

Вокруг часовни с ямой разбит небольшой сквер, в котором стоит корабль-струг. Это не только арт-объект, но и декорация, которую использует местный «Исторический театр на ландшафте». Во время его представлений на улицах Ныроба появляются стрельцы времен Годунова, монгольские послы, китайские купцы, сибирские шаманы и даже сам Михаил Романов.

В здании рядом с часовней находится музейный центр памяти Михаила Романова. Он размещен в красивом здании бывшей богадельни, построенной в 1913 - 1915 годах. Главный его экспонат - те самые цепи, в которых держали боярина - толстые, длинные, тяжелые даже на вид.

Также в музее можно полюбоваться на модель Ныробского острога - деревянной крепости с пятью башнями, предметами быта местных жителей, включая костяные наконечники стрел, - в XVI веке здесь еще царил каменный век.

Модель Ныробского острога. Фото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ

Адрес: Ныроб, Октябрьская улица, 14.

Телефон (34240) 2-00-00.

Режим работы: понедельник, вторник - выходные дни, среда, четверг с 9.00 до 18.00; пятница с 9.00 до 17.00; обед с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье с 9.00 до 17.00 (без обеда).

Билеты: 50 - 100 рублей.

Никольская церковь

Украшением Ныроба является Никольская церковь, построенная в 1705 году в стиле барокко. Ее белые стены снаружи украшены изящной резьбой, отчего массивный храм кажется игрушечным. Внутри храма роспись начала XVIII века с традиционными сюжетами - страдания Христа и Страшный Суд.

А вот колокольня того времени, к сожалению, не пережила ХХ века. Ее так и не восстановили, так что теперь колокола располагаются в сооружении, похожем на сторожевую вышку, вроде тех, что стоят в расположенной неподалеку колонии. Из-за своей удаленности Ныроб по-прежнему остается местом заключения нежелательных элементов.

Крепость последнего князя Перми Великой

Много старинных церквей и в окрестностях Ныроба. По дороге в поселок придется проехать через села, помнящие еще коми-пермяцких вождей и Великопермское княжество, - Покчу, Вильгорт, Камгорт, Искор. Во времена обращения этого края в православие здесь выстроили величественные храмы. Имеет смысл остановиться и осмотреть их.

Именно в Покче, отражая набег вогулов, погиб последний князь Перми Великой Михаил Ермолаевич, главный герой книги Иванова «Сердце Пармы». От его деревянной крепости остались еле заметные земляные валы. Зато село все еще украшает Благовещенская церковь. Правда, сейчас это скорее живописные руины, но красавица-колокольня из красного кирпича все еще возвышается над ними, пусть даже у нее давно уж нет маковки, а на ее месте вырос зеленый куст.

Благовещенская церковь в селе Покча Фото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ

На открытых дождям и снегам стенах еще можно разглядеть следы росписи, на земле - остатки цветной итальянской плитки. Часть деревянной скульптуры, в том числе статую Николая Можайского, отсюда вывезли, и сейчас она украшает коллекцию пермских богов Пермской художественной галереи. Каждая сохранившаяся деталь криком кричит о былом величии. Идеальное место для фотосессии. Торопитесь, пока церковь еще стоит.

Также в Покче сохранилось несколько кварталов купеческих домиков, вполне достойных столицы уезда. Украшенные ворота, окна с резными наличниками, торговые лавки, усадьбы из дерева и кирпича, все говорит о том, что когда-то давно село было гораздо богаче и значительней, чем сейчас.

Старинные церкви

Церкви Троицы Живоначальной в селе Вильгорт повезло куда больше, чем покчинской, она цела, хоть и обшарпана, а ее на крыше тоже появляются кусты. Да и выглядит этакой химерой, к белокаменной церквушке примыкает огромное краснокирпичное здание с высокой колокольней. Белую часть церкви выстроили в 1779 году, и она довольно типична для прикамских храмов XVIII века - небольшая, толстенная, с высоко расположенными окнами, будто цитадель крепости. Но в начале XX века решили, что нужны дополнительные помещения и пристроили двухэтажное здание с трапезными, ризницами и массивной колокольной.

Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в Камгорте, как и ее сестры, переживает не лучшие времена. Ее немного отреставрировали, повесили на стену табличку «Памятник архитектуры, охраняется государством» и оставили крышу ржаветь, а стены зарастать мхом и вездесущим кустарником. Внутри пустота и запустение. Но снаружи это здание 1915 года постройки смотрится еще молодцом - единый комплекс из шатрового храма и колокольни радует глаз. Хочется сказать спасибо людям, которые смогли сохранить храм хоть в таком виде - без крыши он бы разрушался куда быстрее.

Искор - последняя остановка на пути к Ныробу. Его главная достопримечательность - Рождественская церковь 1783 года постройки. Разумеется, тоже заброшенная, медленно разрушающаяся, с обезглавленной колокольней, но по-прежнему красивая.

В окрестностях села располагается Искорское городище - древнее укрепленное селение предков коми-пермяков. Здесь же когда-то находилось крупное языческое капище, горели костры перед идолами. Теперь это место другого культа. В 1891 году здесь прямо посреди леса построили небольшую каменную часовню, посвященную Прасковье Пятнице. Она все еще цела.

Узкая улочка

В Искоре, в нескольких сотнях метрах к югу от часовни Прасковьи Пятницы, находится природная достопримечательность. Две стоящие рядом скалы образуют так называемую Широкую улочку - проход на вершину горы, шириной в пять-десять метров. А в левой скале есть расщелина, которая называется Узкая улочка. Она сужается до сорока сантиметров, имеет длину около сорока метров и по форме напоминает зажатую между стен лестницу, ведущую на вершину. Бытует преданье, что тот, кто поднимется по ней, очистится от всех грехов.

Все красоты Ныроба и его окрестностей отдают печалью декаданса, они суровы, как этот край, напоминают о человеческой несправедливости и недолговечности нашей памяти. И все же здесь стоит побывать и забрать частицу этой странной красоты с собой.