Ни гуляний, ни ледового городка в Новый год на эспланаде в Перми не будет

Ощущение праздника в этом году, в основном, будет создавать новогодняя иллюминация Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До Нового года еще более полутора месяцев, а на эспланаде уже начали устанавливать елку. В саду Миндовского появились светодиодные шары и гирлянды. Совсем скоро по вечерам станут подсвечивать деревья на Тихом Компросе.Да и вообще ощущение праздника в этом году, в основном, будет создавать новогодняя иллюминация.

- На Комсомольской площади появится красивая светодиодная Снегурочка, - рассказал в эфире Радио «КП» (96,6 FM) руководитель Пермской дирекции по организации городских культурно-массовых мероприятий Андрей Хомяков. - В Индустриальном районе новая инсталляция «Новогодняя фантазия» будет встречать горожан на развязке улицы Стахановской. В Дзержинском районе светодиодную композицию установят возле ТЦ «СпешиLOVE».

Около Театра-Театра установят два светящихся шара высотой 4 метра, на развязке шоссе Космонавтов и улицы Подлесной расположится «Летающая тарелка».

Световой купол впервые вознесется над главной городской елкой. Как рассказал Андрей Хомяков, дизайнеры разработали особую декорацию«Звездная ночь», которая «добавит немного волшебства в праздник».

Дело в том, что сама новогодняя ночь опять пройдет в онлайн-формате. Никаких праздничных концертов и гуляний на эспланаде не запланировано. Да и ледового городка там строить не будут, чтобы не собирать большого количества людей.

- Поэтому и огораживать эспланаду, скорее всего, не станем, - отметил Андрей Хомяков. - Никаких рамок с металлодетекторами. Будет просто пешеходная прогулочная площадка, на которой установят несколько ледовых скульптур, например, декорацию «Фейерверк». Не будет и горок, только смотровые площадки, с которых можно делать селфи.

Ледовые городки появятся только в районах Перми - в сквере Дзержинского, сквере Розалии Землячки, парках Чехова и «Счастье есть», на площадях перед Дворцом культуры Солдатова, Дворцом спорта «Молот», ДК «Урал», клубом Златогорского и клубом «Юбилейный».