В Перми расширят зону платной парковки

Паркоматы появятся еще на нескольких улицах Перми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зона платной парковки в Перми становится все шире. С нового года - после завершения праздничных дней- уже нельзя будет оставить просто так автомобиль в районе кинотеатра «Премьер». Платная зона захватит улицы Пионерскую, Полины Осипенко (от Комсомольского проспекта до Пионерской), Белинского (от Комсомольской площади до Пионерской). За час парковки в этих кварталах придется платить 20 рублей.

- А летом зону платной парковки планируется расширить на территории Разгуляя – на улице Пушкина (от Островского до Клименко), на двух кварталах улицы Клименко и части улицы Луначарского, - рассказал «Комсомолке» начальник дирекции дорожного движения Максим Кис. - Там за последние годы появились новые высотные дома, соответственно, все сложнее найти свободное место для парковки.

Но самыми загруженными являются улицы в самом центре Перми. Порою, чтобы втиснуть машину в парковочный карман, водителям приходится несколько раз объезжать квартал по кругу. Поэтому на территории, ограниченной улицами Пушкина, Монастырской, Сибирской и Попова, собираются выделить зону с увеличенной стоимостью платной парковки.За час здесь придется платить 25-30 рублей. Стоимость парковки определят в зависимости от загруженности улиц.

По мнению властей, благодаря этому пермяки, работающие в центре, не будут оставлять машины на весь день, а водитель, приехавший по делам, всегда сможет найти себе место на парковке. Организовать парковочную зону под номером 102, с повышенным тарифом, планируется в первом квартале 2022 года.

КСТАТИ

Напомним, парковки в Перми являются платными по будням с 9 до 19 часов. Бесплатно оставлять машину можно на срок не более 20 минут. А штраф за неоплаченную стоянку автомобиля составляет 2000 рублей.

Для оплаты можно использовать:мобильное приложение «Горпарковки» или сайт permparking.ru, SMS-сообщения и паркоматы.