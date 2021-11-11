«Выворачивали руки и прыгали на голове». Видео жестокого издевательства над пятиклассником сняли в пермской школе

Фото: кадр из видео

- Я очень боюсь, что мой 11-летний сын сейчас все это терпит, а лет через пять такое отношение сломает ему психику, - рассказала «КП» пермячка Наталья, мама пострадавшего в школьном конфликте пятиклассника.

От нечего делать тыкал карандашом в бок

Шокирующая ссора между одноклассниками случилась накануне в одной из школ Перми. Жестокая травля пятиклашки попала на видео, затем эти кадры отправили в родительский чат, и уже оттуда и прислали к нам, в редакцию «Комсомолки». Минутное видео щедро сдобрено нецензурными выражениями 11-летних пятиклашек, поэтому звук мы убрали, но суть истории такова:

На переменке пятиклассник Андрей (имя изменено по требованию законодательства и просьбе мамы ребенка, - Ред.) забрал у одноклассника пенал. Было за что: тот от нечего делать начал тыкать его на переменке карандашами. Чтобы прекратить это, Андрей схватил чужой пенал и не хотел отдавать.

К конфликту тут же присоединился самый главный хулиган класса, назовем его Денис (имя мальчика также изменено, - Ред.)

- А ну отпустил! Считаю до трех: раз, два, три! – заорал он и начал бить Андрея кулаками по руке и спине. – Положил, я сказал! Тебе чо, непонятно? Я сейчас тебе лицо сломаю!

И Денис начал выворачивать Андрею руки, чтобы увести его в конец класса, где больше свободного места. Там к травле присоединился еще один из пятиклассников. Он четыре раза со всей силы ударил Андрея по телу, но получил сдачу.

Девочка снимала, чтобы показать взрослым, что происходит них на переменах

Ударив обидчика кулаком в лицо, Андрей попытался убежать, но его догнал Денис, уронил на пол и со всей силы прыгнул лежащему на полу парню на голову. Дальше снимать все эти ужасы девочка-оператор просто не смогла и выключила сотовый.

- Она тоже боится ходить в школу из-за этого Дениса, и чтобы показать и доказать взрослым, что у них происходит на переменах, включила камеру на сотовом телефоне, - объяснила Наталья. – Я сама смотреть это боюсь, но оставлять ситуацию дальше без вмешательства правоохранительных органов просто невозможно.

Со слов родителей класса, новенький ученик Денис появился у них, когда дети пошли в третий класс.

- У него развелись родители, мама переехала и перевела ребенка в нашу школу, - объясняют они. – До этого момента у нас был идеальный класс: ни драк, ни ругани, все ребята в классе дружные, друг за друга горой. Но с появлением Дениса все поменялось: мы начали ловить курильщиков и в классе сколотилась настоящая бандитская группировка. Парни посильней примкнули к нему и в итоге начались эти издевательства и избиения.

Причем, родители класса утверждают, что от Дениса страдают не только одноклассники, но и учителя. Особо не церемонясь и не обращая внимания на возраст, он может «послать по матушке» любого педагога. Оскорбленные, учителя пишут докладные на имя директора, но сделать с 11-летним хулиганом так ничего и не могут.

«Прощать этого никто не собирается»

- А я даже не смогла смотреть на кадры, где над моим ребенком так издеваются, - продолжает Наталья. - Их разместила в классном чате мама девочки. Мне позвонил муж и спрашивает: «Ты это видела?». Но я даже смотреть это не смогла. Я отпросилась с работы и помчалась домой. По пути набирала классного руководителя. Понятно, что тогда мне не до разборок было, главное, что важно было – это показать Андрея врачам.

В травмпункте у мальчика зафиксировали ушибы тела, рук, головы, на теле и лице – синяки.

- Он в шоке, у него болит все: голова, спина, плечо, руки, а я мажу ему ссадины и говорю: «Не бойся! Прощать этого вашему Денису никто не собирается», - говорит мама Андрея. – Мне все родители в классе в один голос говорят, чтобы я шла в полицию и писала заявление.

«КП» передала присланное в редакцию видео в департамент образования администрации Перми и попросила прокомментировать случившееся.

- В департаменте образования оперативно реагируют на любые сообщения, касающиеся буллинга и конфликтов с участием школьников, - ответили нам. - Как только появилось видео драки между учащимися, департамент образования начал собственную проверку для выяснения подробностей случившегося. Пока она не окончена, но по результатам проверки будут приняты необходимые меры.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий в этом конфликте.